BREAKING NEWS: Ronaldo a luat decizia finala: PLEACA de la Real Madrid si nimic nu-l poate intoarce din drum. Anunt de ultima ora

Portughezii de la Record scriu pe prima pagina ca epoca Ronaldo s-a incheiat la Real Madrid.

Dupa ce Zidane a renuntat la postul sau, Cristiano ii da o noua criza de rezolvat lui Florentino Perez. Asa cum a lasat sa se inteleaga imediat dupa finala Champions League, Ronaldo va pleca de pe Bernabeu! Anuntul e facut astazi de Record pe prima pagina. Conform jurnalistilor portughezi, 'Balonul de aur' a luat o decizie finala si 'nu mai poate fi intors din drum, indiferent de argumentele lui Perez'.

Cristiano a ajuns in 2009 la Real de la Manchester United, in schimbul a 94 de milioane de euro. Ronaldo a strans 5 Baloane de Aur in cariera: unul ca jucator al lui Manchester United, in 2008, si 4 in perioada Real Madrid: 2013, 2014, 2016 si 2017.