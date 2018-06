Ce surpriza! El este antrenorul pe care il vrea Real Madrid in locul lui Zidane! O legenda a clubului este gata sa preia echipa

Presa din Spania anunta un nume nou de pe lista Realului.

Campioana Europei din ultimii 3 ani, Real Madrid, a ramas fara antrenor dupa ce Zinedine Zidane a decis sa se desparta de echipa dupa ultimul triumf - primele variante, Mauricio Pochettino si Joachim Low, au picat dupa refuzul celor doi antrenori.

Astfel, o noua varianta a aparut pentru banca Realului - Fernando Hierro, fostul mare capitan al Realului, este dorit inapoi la echipa! Conform celor de la AS, Hierro, cel care a jucat 450 de meciuri doar in campionat pentru Real, este gata sa preia echipa dupa ce a fost asistentul lui Carlo Ancelotti in 2014.

Hierro a plecat de la Real in 2015 pentru a o prelua pe Oviedo, echipa aflata atunci in liga secunda, insa a plecat dupa ce Oviedo a ratat calificarea in play-off-ul pentru La Liga. Hierro a mai fost manager general la Malaga si, in prezent, ocupa o functie de director in cadrul Federatiei din Spania.