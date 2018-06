"Gata! M-am saturat!" Adevaratul motiv al plecarii lui Zinedine Zidane de la Real Madrid! Ce s-a intamplat cu o seara inaintea anuntului

Presa engleza dezvaluie in premiera ca decizia lui Zinedine Zidane a venit dupa o cearta dura cu Florentino Perez.

104 victorii in 149 de meciuri, 9 trofee dintre care 3 de UEFA Champions League! Palmaresul lui Zinedine Zidane pe banca Realului, in conditiile in care in mandatul sau nu au existat transferuri "galactice", a facut cu atat mai surprinzator anuntul despartirii.

Cei de la The Sun scriu in editia de astazi ca plecarea lui Zidane de la Real Madrid a venit in urma unei dispute cu Florentino Perez pe seama transferurilor! Cu o seara inainte ca Zidane sa-si anunte demisia, el si Florentino Perez s-au contrat cu privire la transferurile lui Eden Hazard si David De Gea.

Discutia nu a ajuns la niciun compromis si s-a incheiat cu Zidane spunandu-i lui Perez: "M-am saturat. Ai tu grija de echipa". Zidane voia ca Real sa-l transfere pe Hazard si sa mizeze in continuare pe Keylor Navas in poarta, in timp ce Florentino Perez il dorea pe De Gea. Hazard mai are 2 ani de contract cu Chelsea iar clubul londonez nu l-a putut convinge pana acum sa semneze o noua intelegere.