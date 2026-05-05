Wu Yize l-a învins pe Murphy în finala de la Crucible

Wu Yize (22 de ani) l-a învins pe Shaun Murphy în finala World Snooker Championship, scor 18-17. Este pentru al doilea an consecutiv când un sportiv din China devine campion mondial, după ce anul trecut Zhao Xintong (29 de ani) l-a învins pe galezul Mark Williams (18-12).

Traseul lui Yize a fost unul de poveste, cu victorii împotriva lui Lei Peifan (China / 10-2 / primul tur), Mark Selby (Anglia / 13-11 / optimi de finală), Hossein Vafaei (Iran / 13-8 / sferturi de finală), Mark Allen (Irlanda de Nord / 17-16 / semifinală) și Shaun Murphy (Anglia / 18-17 / finală).

Acesta a devenit al doilea cel mai tânăr câștigător al competiției, după Stephen Hendry, în 1990, și a urcat pe locul patru în World Snooker Tour. La începutul turneului, Ronnie O'Sullivan, de șapte ori campion mondial, și Shaun Murphy, campion în 2005, au atras atenția că asiaticul are calitățile necesare pentru a deveni lider mondial în snooker.

S-a mutat în Anglia, la 16 ani

Wu Yize este născut la Lanzhou (provincia Gansu) și a început să joace snooker Yushan International Billiards Academy, la 11 ani, sub îndrumarea antrenorului australian Roger Leighton. La 16 ani s-a mutat în Marea Britanie, împreună cu tatăl său, pentru a se pregăti la un club din Shefield.

A debutat în 2021 în circuitul profesionist, de-a lungul carierei câștigând IBSF U21 World Championship (2018), World Snooker Tour's 'Rookie of the Year' (2022), International Championship (2025) și World Snooker Championship (2026), și a ajuns în finală la English Open (2024), Scottish Open (2024) și Championship League (2026).

