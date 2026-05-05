Drama neștiută a „primarului Romei”. Mărturisirea tulburătoare despre boala nemiloasă: „M-a stins de tot”

Bruno Conti, legendarul fotbalist al Romei, a vorbit deschis despre momentele de cumpănă din viața sa.

Bruno Conti, supranumit „primarul Romei” datorită legăturii sale unice și profunde cu AS Roma, a oferit detalii necunoscute despre un capitol extrem de delicat din viața sa. Într-un interviu acordat canalului FIGC „Vivo Azzurro TV”, fostul mare jucător a povestit cum viața i-a fost dată peste cap de un diagnostic nemilos.

„Acum trei ani mi-au găsit o tumoare la plămân, m-a stins de tot”, a spus fostul mijlocaș italian, care a dezvăluit că afecțiunea l-a secătuit complet de puteri, luându-i până și dorința de a mai face ceva. Salvarea a venit din sânul familiei, sprijinul necondiționat al soției sale i-a dat forța necesară pentru a reacționa și a merge mai departe.

Fotbalul juvenil, între tehnică și educație

La începutul carierei, deși talentul lui Conti era incontestabil, fizicul său fragil stârnea frecvent îndoieli. Traseul fostului internațional italian a pornit de la meciurile din turneele de bar din Nettuno și a culminat cu pasul cel mare către echipa capitolină. Acest moment a reprezentat o bucurie uriașă în familie, mai ales pentru tatăl său, un suporter înfocat al Romei.

În prezent, implicat activ în sectorul juvenil, Conti promovează un mesaj împotriva curentului actual. Pentru grupele de până la 14 ani, el a transmis că academiile ar trebui să mizeze pe educatori, și nu pe antrenori. Astfel, prioritatea trebuie să fie tehnica și dezvoltarea umană a copiilor, lăsând în plan secund tactica exersată la extrem.

