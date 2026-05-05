Drama neștiută a „primarului Romei”. Mărturisirea tulburătoare despre boala nemiloasă: „M-a stins de tot”

Bruno Conti, supranumit „primarul Romei” datorită legăturii sale unice și profunde cu AS Roma, a oferit detalii necunoscute despre un capitol extrem de delicat din viața sa. Într-un interviu acordat canalului FIGC „Vivo Azzurro TV”, fostul mare jucător a povestit cum viața i-a fost dată peste cap de un diagnostic nemilos.

„Acum trei ani mi-au găsit o tumoare la plămân, m-a stins de tot”, a spus fostul mijlocaș italian, care a dezvăluit că afecțiunea l-a secătuit complet de puteri, luându-i până și dorința de a mai face ceva. Salvarea a venit din sânul familiei, sprijinul necondiționat al soției sale i-a dat forța necesară pentru a reacționa și a merge mai departe.