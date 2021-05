Leo Messi, pe modul 'capitan'! Nu a mai facut asta pana acum! Ce a decis inainte de 'finala' cu Atletico din campionat

Barcelona a castigat cu Valencia in ultima etapa, iar lupta la titlu este mai stransa ca niciodata.

Doua puncte este distanta care le separa pe Atletico Madrid de Real si Barcelona in clasament, iar catalanii au o mare sansa sa treaca pe primul loc in urmatoarea etapa.

Dupa victoria 3-2 din meciul cu Valencia, pe Barcelona o asteapta meciul direct cu liderul Atletico, pe Camp Nou, sambata, de la 17:15.

Leo Messi a fost din nou decisiv pentru echipa sa in meciul cu Valencia. Starul argentinian a inscris o dubla si a ajuns la 28 de reusite in acest sezon, fiind primul in clasamentul golgheterilor.

Bucuros pentru victoria obtinuta si in incercarea de a-si motiva coechipierii inainte de 'finala' cu Atletico, Leo Messi si-a intrat in rolul de capitan al echipei si a organizat o masa la el acasa, acolo unde au fost invitati toti jucatorii Barcelonei, anunta cotidianul SPORT.

Leo a vrut sa sarbatoreasca alaturi de jucatorii de la prima echipa victoria de pe Mestalla si sa se pregateasca de duelul cu echipa lui Simeone. Capitanul isi doreste cu orice pret titlul in La Liga, trofeu care ar putea fi decisiv in planurile sale de viitor.

In cazul in care Barcelona ar castiga campionatul sunt sanse mari ca Messi sa ramana pe Camp Nou.