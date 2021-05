Lupta intensa intre Messi si Mbappe pentru Balonul de Aur! Cum arata topul favoritilor la cucerirea trofeului in 2021

Din cauza pandemiei de coronavirus, Balonul de Aur nu a fost acordat in 2020.

France Football a luat decizia de a nu acorda trofeul anul trecut, bazandu-se pe faptul ca majoritatea competitiilor au fost blocat timp de circa 3 luni.

In acest an, Balonul de Aur va fi acordat, iar jurnalistii de la Goal au realizat clasamentul fotbalistilor care se lupta pentru trofeu. Astfel, conform reusitelor din primele 4 luni ale anului 2021, lider al clasamentului este Kylian Mbappe, cu 23 de goluri si 3 assist-uri, la care se adauga si cucerirea Supercupei Frantei.

Francezul este urmat in top de Lionel Messi, care a reusit in acest an 26 de goluri, 9 pase decisive si adjudecarea Cupei Regelui. Podiumul este completat de Kevin De Bruyne, care se remarca prin cele 8 goluri, 7 assist-uri si cucerirea Cupei EFL.

Lewandowski, marele favorit in 2020 al Balonului de Aur, este abia al patrulea in clasamentul favoritilor din acest an, in timp ce Ronaldo, detinatorul a 5 trofee, este pe locul 9.

Cum arata top 10 fotbalisti care lupta pentru Balonul de Aur in 2021:

1. Kylian Mbappe (PSG)

2. Lionel Messi (Barcelona)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

5. Romelu Lukaku (Inter)

6. Karim Benzema (Real Madrid)

7. Ilkay Gundogan (Manchester City)

8. Neymar (PSG)

9. Cristiano Ronaldo (Juventus)

10. Erling Haaland (Borussia Dortmund)