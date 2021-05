S-au razgandit seicii milionari in privinta lui Messi?! L'Equipe a facut anuntul zilei: ce se intampla cu transferul starului Barcelonei

Leo Messi nu este o prioritate pentru PSG, in acest moment.

Conform cotidianului spaniol Sport, ce citeaza L'Equipe, sefii echipei din Paris sunt mult mai interesati de viitorul lui Mbappe, iar obiectivul lor este sa il pastreze pe campionul mondial din 2018 si in sezonul urmator. Dupa ce zilele trecute a aparut in presa o informatie conform careia PSG i-a oferit un contract lui Messi, se pare ca in realitate o eventuala negociere intre PSG si Messi va avea loc doar dupa ce se clarifica situatia lui Mbappe.

Atacantul francez este urmarit de Real Madrid, fiind de mult timp dorinta lui Florentino Perez, iar un eventual transfer invara i-ar forta pe cei de la PSG sa mute spectaculos in urmatoarea perioada de transferuri.

Contractul lui Mbappe expira in 2022, astfel ca suma de transfer ar putea fi una considerabil mai mica decat valoarea lui. Abia dupa ce situatia lui Mbappe va fi clara, PSG se va gandi si la Messi.