Leo Messi, 32 de ani! 32 de imagini MEMORABILE din cariera omului care a spart toate recordurile in fotbal. FOTO

Lionel Messi implineste 32 de ani pe 24 iunie!

Messi e la Copa America, acolo unde spera sa dea in sfarsit lovitura alaturi de nationala Argentinei. Messi a spart toate recordurile cu Barcelona si a cucerit toate trofeele posibile de mai multe ori, insa cu nationala n-a reusit sa castige niciun trofeu pana acum.



Leo Messi, palmares FABULOS!

Messi a cucerit pana la 32 de ani Balonul de Aur de 5 ori, Gheata de Aur de 6 ori, trofeul Champions League de patru ori, La Liga de 10 ori, Cupa Regelui Spaniei de 6 ori, Supercupa Spaniei de 8 ori, FIFA Club World Cup de 3 ori si Supercupa Europei de 3 ori.

Messi este cel mai bun marcator din istoria Barcelonei, are cele multe goluri all time in top 5 campionate europene, cele mai multe pase decisive in La Liga, cele mai multe goluri intr-un an calendaristic, cele mai multe goluri intr-un sezon pentru echipa de club, cele mai multe goluri in El Clasico, cele mai multe meciuri din campionat cu gol marcat si cele mai multe Ghete de Aur.

Messi a fost protagonistul unor momente memorabile, atat cu Barcelona, cat si cu nationala Argentineni. Vezi 32 de momente istorice cu Leo Messi in galeria foto de mai jos!