ROMANIA U21 - ANGLIA U21 | Jucatorul de 60 de milioane care sta in calea echipei lui Mirel Radoi! A fost peste Messi si Hazard in sezonul trecut

In urma cu un an, James Maddison era un nume putin cunoscut. Desi fusese desemnat cel mai bun jucator de la Norwich, mijlocasul care avea atunci 21 de ani inca nu devenise un star. A fost transferat insa de cei la Leicester City iar acum este starul nationalei de tineret a Angliei si principalul pericol pentru Romania U21!

Maddison a jucat in 36 din 38 de partide de Premier League in stagiunea precedenta si a reusit sa inscrie de 7 ori. Insa capitolul la care a impresionat a fost cel de creatie. El a fost unul dintre cei mai buni "servanti" in sezonul trecut in Europa!

Peste Messi si Hazard

Intr-un top al jucatorilor care au creat cele mai multe faze de poarta, incluzand assist-urile, Maddison are 100 (aproximativ 3 pe meci), fiind depasit doar de Memphis Depay (111) si Alejandro Gomez (112). In schimb, Maddison a terminat sezonul la acest capitol peste Leo Messi (92) si Eden Hazard (98).