Anuntul MOMENTULUI in Spania! Au fost publicate limitele salariale ale echipelor! Barcelona si Real, misiune imposibila de a mai aduce jucatori!

Liga Spaniola a facut publica lista cu limitele salariale din acest sezon.

Echipele din Spania vor fi nevoite sa reduca drastic salariile fotbalistilor, aceasta masura fiind impusa din cauza scaderii incasarilor in aceasta perioada de pandemie. Limita salariale totala pentru toate cele 20 de cluburi din La Liga este de 2,33 miliarde de euro, in scadere cu 610 milioane de euro fata de sezonul trecut.

Acest lucru pica foarte prost pentru echipe ca Barcelona sau Real Madrid, care au in componenta lotului fotbalisti cu zeci de milioane de euro pe an. Limita salariala impusa de La Liga pentru Barcelona in sezonul 2020-21 a scazut la 382,7 milioane de euro, o scadere uriasa de 288,3 milioane de euro fata de limita sezonului trecut, care era de 671 milioane de euro.

Barcelona a reusit sa scape de o serie de jucatori cu contracte mari (Suarez, Vidal, Rakitic), dar in componenta lotului inca mai exista fotbalisti cu contracte uriase, Messi fiind unul dintre ei, cu aproximativ 30 de miliaone de euro pe an.

Daca Barcelonei ii era deja destul de greu sa-l aduca pe Neymar din cauza sumei de transfer, clubului catalan ii va fi aproape imposibil sa incadreze si salariul lui Neymar in acest plafon.

Real va trebui sa scada bugetul salarial de la 641 de milioane de euro la 468,5 de milioane. Spre deosebire de catalani, clubul din Madrid va avea cu aproape 90 de milioane de euro in plus pentru cheltuielile salariale. Totusi, vor fi mari batai de cap pentru echipa lui Zidane, avand in vedere ca Florentino Perez ar dori sa-l aduca pe Kylian Mbappe in vara. De asemenea, Ramos doreste un contract cu o suma substantiala ca sa prelungeasca.

Mai jos lista cu situatia salariala din Spania 2020/2021, din Liga 1 si Liga a 2-a: