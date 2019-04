Lasa tot ce faci! S-a dat golul sezonului in Europa: reusita din Spania care il lasa invidios si pe Messi. VIDEO

Chimy Avila de la Huesca e candidat la premiul Puskas pentru golul anului!

Huesca pica in Segunda, insa nu fara lupta. Mai mult, finalul de sezon e memorabil pentru Chimy Avila, cel care a reusit golul sezonului in La Liga in meciul cu Eibar, 2-0. Avila a reluat superb din voleu in urma unui corner, iar spaniolii anunta candidatura la premiu Puskas, acordat in fiecare an pentru cea mai frumoasa reusita a sezonului de catre FIFA.

