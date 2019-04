Sarbatoare interzisa minorilor dupa gol! Ce i-a facut o fana lui Higuain dupa reusita superba pentru Chelsea! VIDEO

Higuain a sarbatorit primul gol dupa o luna si jumatate la Chelsea cu o fana.

Gonzalo Higuain a spart gheata la Chelsea in egalul, 2-2, cu Burnley. Higuain nu mai marcase de pe 3 martie, de la o partida cu Fulham, insa in partida de luni seara a dus scorul la 2-1 pentru Chelsea dupa un sut puternic sub bara. Scorul final a fost stabilit dupa reusita lui Barnes din minutul 24 - Burnley a condus cu 1-0, insa Chelsea a intors rezultatul prin Kante si Higuain.

Un moment amuzant a avut loc dupa reusita lui Higuain. Acesta s-a dus sa se bucure cu fanii iar o admiratoare l-a luat in brate puternic pe atacantul argentinian :)



Higuain is a beast. Goal is top class #Chelsea pic.twitter.com/APCg7Y7ywr — Mac Henry (@iammachenry) April 22, 2019

Chelsea risca sa rateze UEFA Champions League

Echipa lui Maurizio Sarri poate sa rateze pentru al 2-lea an consecutiv calificarea in UEFA Champions League. Chelsea a urcat in urma egalului cu Burnley pe locul 4, la egalitate cu Tottenham, cu un punct peste Arsenal si 3 peste Manchester United, cele care au insa un meci in minus.

Chelsea mai are si varianta calificarii in UEFA Champions League prin castigarea Europa League. Este calificata in semifinale, acolo unde o va intalni pe Eintracht Frankfurt.