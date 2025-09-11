Yamal se află printre favoriții la câștigarea celui mai prestigios premiu individual din fotbal. Gala Balonului de Aur va avea loc pe 22 septembrie.

Cu toate că Ousmane Dembele este dat favorit pentru Balonul de Aur din acest an, jucătorul Barcelonei are șansa lui în urma unui sezon senzațional.



Lamine Yamal: „Nu visez să câștig doar un Balon de Aur”



Yamal are un talent ieșit din comun și este unul dintre cei mai buni jucători ai planetei la doar 18 ani.

Starul spaniol este complet conștient de asta, iar în momentul în care a fost întrebat despre Balonul de Aur a dat un răspuns surprinzător. El a spus că nu vrea să se oprească la doar un Balon de Aur, ci își dorește mai multe.

„Le-am spus prietenilor mei: nu visez să câștig un Balon de Aur, visez să câștig mai multe.

Cred că sunt un jucător care are capacitatea să facă asta, iar dacă nu o fac, este pentru că nu am făcut lucrurile bine sau pentru că nu am vrut.”, a spus Lamine Yamal pentru AS.com.

Starul Barcelonei a avut un sezon senzațional și a reușit în tricoul „blaugrana” să puncteze de 18 ori și să ofere 25 de assist-uri, în 55 de partide.

Aripa dreapta de 18 ani are 22 de meciuri jucate pentru echipa națională și a reușit să marcheze șase goluri.

200 de milioane de euro este cota lui Lamine Yamal, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

