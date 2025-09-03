Lamine Yamal (18 ani) nu ascunde ambiţia sa de a câştiga Balonul de Aur, pentru care în acest an este unul dintre marii favoriţi, alături de Ousmane Dembélé. Dar i l-ar da lui Neymar sau lui Lionel Messi dacă nu ar câştiga trofeul anul acesta.

Într-un interviu acordat postului de televiziune spaniol RTVE, vedeta de la FC Barcelona îşi asumă ambiţia de a obţine premiul individual în 2025. Atacantul este unul dintre cei doi mari favoriţi, alături de francezul Ousmane Dembélé, care a câştigat aproape totul cu PSG (cu excepţia Cupei Mondiale a Cluburilor, încheiată cu o înfrângere în finală).

Yamal vrea Balonul de Aur

Întrebat despre această ambiţie, Lamine Yamal a răspuns iniţial evaziv, explicând că vrea să câştige „Liga Campionilor”. „Da, în cele din urmă, ambele”, s-a corectat el, adăugând Balonul de Aur pe lista dorinţelor sale. „Ambele sunt un vis, mai ales pentru Barça, Liga Campionilor ar fi incredibilă. Evident, Balonul de Aur, toţi jucătorii vor să-l câştige, iar cei care spun contrariul mint. Să fii acolo la 18 ani, cred că este ceva de apreciat şi sper că se va întâmpla.”



Şi dacă nu ar fi ales el, starul Barcelonei nu ar vota pentru Ousmane Dembélé. El menţionează alţi doi „favoriti”, care însă nu au şanse să fie recompensaţi anul acesta: „Neymar şi Messi”, răspunde el. „I-aş da unul lui „Ney”. Cred că îl merită. Ney din perioada în care juca la Barça sau la Paris ar câştiga fără îndoială astăzi. Mi-ar fi plăcut să câştige, şi Messi, desigur, pentru că este cel mai bun din istorie.”



Lamine Yamal a format o relaţie strânsă cu Neymar – fostul idol al Barçei, acum la Santos (Brazilia) – petrecând câteva zile de vacanţă la casa acestuia din Brazilia. În ianuarie, el a mărturisit că starul brazilian a fost întotdeauna idolul său. „Aveam 5 ani când l-am văzut la Santos, 7 ani când l-am văzut în persoană la FC Barcelona, pe Camp Nou. A fost incredibil să-l văd. Da, este adevărat că şi Messi era incredibil. Dar el era cu totul altceva. Neymar a fost întotdeauna idolul meu. Este o vedetă, o legendă a fotbalului”, a declarat el pentru CNN.



Lionel Messi (Inter Miami) deţine recordul de trofee Balonul de Aur câştigate (8).



Messi şi Neymar nu se află pe lista nominalizaţilor în acest an.

