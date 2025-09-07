În 2024, Rodri, starul lui Manchester City, a câștigat Balonul de Aur. Precedentele trei ediții au fost adjudecate de Lionel Messi (2023), Karim Benzema (2022) și Lionel Messi (2021).



Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”



Kylian Mbappe, fotbalistul lui Real Madrid, a sugerat că Ousmane Dembele, colegul său de la naționala Franței, ar merita să câștige trofeul individual mult râvnit în rândul fotbaliștilor.



Francezul consideră că Dembele a avut un an de succes și că Balonul de Aur ar trebui să-i vină chiar acasă, fără să se deplaseze la ceremonia de la Paris.



”Ousmane merită, l-am susținut încă de la început. Dacă era după mine, i-aș fi adus trofeul direct acasă”, a spus Kylian Mbappe la Telefoot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.



Ousmane Dembele este cotat la 90.000.000 de euro



Născut la Vernon în Franța, Ousmane Dembele este legitimat la Paris Saint-Germain din august 2023. Mai are contract cu echipa de pe Parc des Princes până la sfârșitul sezonului 2027/28.



Fotbalistul a bifat 99 de apariții în toate competițiile pentru PSG, și-a trecut numele pe tabela de marcaj în 43 de situații și a oferit, pe deasupra, 32 de pase decisive.

