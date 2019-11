L-AU BLINDAT! Clauza GALACTICA a unui jucator de la Real Madrid dupa ce si-a reinnoit contractul pana in 2025

Real Madrid face orice pentru a se asigura ca jucatorii cu potential raman la club.

Federico Valverde (21 ani) a explodat in ultima luna in meciurile lui Real Madrid, devenind astfel unul din jucatorii indispensabili ai lui Zidane. Mijlocasul si-a facut loc in primul 11, iar prestatiile sale ii asigura titularizarea in fiecare meci de acum inainte.

Pentru a se asigura ca nu il pierde, Real Madrid i-a oferit un contract nou mijlocasului, valabil pana pe 30 iunie 2025, cu o clauza de reziliere de 750 de milioane de euro. Clubul madrilen a pus astfel de clauze mai multor jucatori, pentru a indeparta orice fel de echipa.

Fede Valverde este cotat la 20 de milioane de euro, conform Transfermarkt. Uruguayanul a jucat in acest sezon in 9 meciuri pentru Real si a inscris 2 goluri. De asemenea, are 20 de prezente la nationala mare a Uruguayului si 2 goluri inscrise.