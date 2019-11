Fotografia care face inconjurul planetei! Ce a postat Mbappe pe retelele de socializare la doar cateva ore dupa meciul cu Real Madrid! Gestul care il poate face ca si transferat pe Bernabeu

Kylian Mbappe a postat o fotografie pe retelele de socializare dupa meciul cu Real Madrid.

Real Madrid a remizat aseara, scor 2-2 pe Santiago Bernabeu cu PSG in penultimul meci din cadrul grupelor Champions League. Ambele echipe si-au asigurat calficarea in optimile competitiei dupa aceasta partida. La doar cateva ore dupa incheierea meciului, Mbappe a postat o fotografie pe retelele de socializare in care ii aplauda pe fanii celor de la Real Madrid.

Mbappe este tinta numarul 1 pentru Florentino Perez in perioada de transferuri si va incerca sa faca orice pentru a-l aduce pe starul francez pe Bernabeu. Mbappe a refuzat de curand prelungirea contracului cu PSG care expira in 2023 si ar putea sa o paraseasca pe PSG la vara.