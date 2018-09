"Nu sunt eroi, urla ego-ul in ei!" Atac dur la tripla de sute de milioane a lui PSG, formata din Neymar, Mbappe si Cavani

Jean Pierre Papin, fost mare international francez si jucator al lui Olympique Marseille si AC Milan, le-a adresat cateva cuvinte destul de dure lui Neymar, Mbappe si Cavani.

Jean Pierre Papin, fost mare international francez, cu 30 de goluri in nationala tarii sale, si castigator al Balonului de Aur in 1991, este de parere ca PSG este in acest moment impiedicata sa faca performanta in Europa din cauza faptului ca vedetele sale nu joaca pentru echipa.

"Acum, ei nu sunt eroi, pentru ca au egoul prea mare! La un moment dat, oricare ar fi statutul tau, trebuie sa joci pentru echipa.



Este o diferenta intre starurile pe care le vedem afara si cele pe care le avem in Franta. In Ligue 1, avem impresia ca sunt de neoprit. Dar cand joaca la Liverpool, de ce nu sunt la fel? Cand Neymar juca la Barcelona, se apara din cand in cand", a spus Jean Pierre Papin pentru Le Parisien.

Papin spune ca talentul nu le poate fi luat celor trei oameni din atacul lui PSG, dar ca ei trebuie sa isi schimbe atitudinea.

"Talentul e permanent, e in ADN-ul jucatorilor. Nu aici e problema. Ei trebuie sa fie mai uniti, sa se ajute, sa nu le pese cine e starul echipei, ci sa le pese de echipa. Obiectivul clubului este castigarea Champions League. Daca fotbalistii nu au in cap doar asta, nu vor castiga", a mai spus Papin.