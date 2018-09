Internetul a EXPLODAT dupa eliminarea lui Cristiano Ronaldo: "Florentino, unde esti?" Cele mai tari glume. FOTO

Ronaldo a iesit in lacrimi pe teren, in minutul 30 al partidei cu Valencia, dupa ce a vazut rosu direct pentru lovirea unui adversar.

Cristiano Ronaldo a protestat vehement, insa nu a avut parte de iertare. Acum va rata partida urmatoare din grupa si risca sa rateze si meciul cu fostul sau club, Manchester United, daca va primi o pedeapsa mai aspra.

Toata planeta era cu ochii pe debutul lui Ronaldo la Juventus in Champions League, iar reactiile au inceput sa curga instant pe internet dupa eliminarea portugheului.

Cristiano Ronaldo at Real Madrid VS. at Juve... At Real the donkey had Modric carrying him. Now, at Juventus, Miralem Pjanic is carrying him! #WhatALoser! pic.twitter.com/N8vRcJUNDd