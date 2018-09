Ianis se poate transfera in iarna! Anuntul facut de Viitorul: "Pana atunci nu se va intampla nimic!" Cluburile care il vor

Ianis Hagi a revenit la forma care i-a adus transferul la Fiorentina si a redevenit un obiectiv important pe piata transferurilor.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Cristian Bivolaru, presedintele Viitorului, spune ca Gica Hagi a refuzat o oferta pentru fiul sau in iarna si ca deocamdata Ianis nu va pleca de la Ovidiu. Oficialii Viitorului iau in calcul un posibil transfer abia din perioada de transferuri din iarna, in functie si de ofertele care vor veni.

"Ianis Hagi a avut o oferta in iarna, pe care Gica Hagi a refuzat-o, dar a fost o decizie inteleapta, pentru ca Ianis a reintrat bine in echipa, ne-a ajutat mult sa obtinem rezultatele si clasarea din play-off-ul sezonului trecut. Sigur ca spre finalul campionatului a inceput sa resimtă oboseala, din cauza faptului ca a avut o intrerupere lunga, apoi a inceput noul sezon mai putin bine decat incepuse in iarna, dar acum este intr-o crestere importanta si s-a vazut asta si la club si la tineret.

Despre o eventuala plecare a sa, pot spune ca pana la iarna nu se va intampla nimic, mai ales ca s-a incheiat si perioada de transferuri. Este o piesa grea pentru noi, jucatorul de la care asteptam sa traga echipa după el si sa ne ajute la indeplinirea obiectivului”, a declarat Bivolaru pentru DigiSport.

Ianis Hagi a impresionat in sezon si la Viitorul, dar si la echipa nationala de tineret alaturi de care este la doar un pas de o calificare uriasa la Campionatul European. Si FCSB il doreste pe Ianis, insa este greu de crezut ca Gica Hagi va accepta o oferta din partea lui Gigi Becali pentru fiul sau.

Benfica este o alta echipa interesata de tanarul Hagi. Scouterii clubului portughez au fost prezenti in Romania la meciul nationalei de tineret cu Bosnia pentru a-l urmari pe Ianis.