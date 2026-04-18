Fostul internațional român a vorbit despre play-off și șansele la titlu și a evidențiat că nu credea că ”U” Cluj poate ajunge într-o poziție facilă pentru câștigarea Superligii, la începutul părții a doua a campionatului.

Bourceanu a explicat și că Bergodi, tehnicianul ”șepcilor roșii”, cunoaște foarte bine fotbalul românesc.

Cât despre fostul său coleg de la FCSB, Alexandru Chipciu, care evoluează acum pentru ”U” Cluj, Bourceanu a mărturisit că s-ar bucura dacă fotbalistul și-ar mai adăuga un titlu în CV.

Alexandru Bourceanu: ”Chipciu e un exemplu în vestiar / M-aș bucura dacă va câștiga titlul”

”Nu am nicio favorită, ba mai mult am zis înainte să înceapă play-off-ul că nu cred că 'U' poate să câștige. Bergodi cunoaște bine peisajul din România și chiar a fost la un moment dat la un meci de titlu, când era antrenorul celor de la Craiova. În general, pe termen scurt a salvat echipe de la retrogradare.

Craiova a câștigat o sumedenie de meciuri la rând, o mulțime de meciuri la rând și cu cât câștigi mai multe, apare un risc să crezi că deja ești câștigător.

(n.r. Te-ai bucura pentru fostul coechipier, Chipciu, să mai câștige un titlu?) Da, bineînțeles, bineînțeles! Mai ales că nu e FCSB acolo, dar chiar dacă era, m-aș fi bucurat pentru Alex. A adus un plus în vestiar, pentru modul cum se comportă ca jucător profesionist. Cu siguranță e un exemplu”, a spus Alexandru Bourceanu.

”U” Cluj, pe primul loc după 4 etape

Înainte să înceapă etapa #5 din play-off, ”U” Cluj s-a aflat pe primul loc cu 39 de puncte. Echipa pregătită de Cristiano Bergodi a înregistrat patru victorii din patru posibile în partea a doua a campionatului.

2-1 cu CFR Cluj, 1-0 cu FC Argeș 2-1 cu Rapid și 4-0 cu Universitatea Craiova sunt rezultatele obținute de ”șepcile roșii” în primele patru etape din play-off.

