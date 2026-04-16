Real Madrid a fost eliminată din UEFA Champions League, din Copa del Rey și sunt mari șanse acum să piardă și campionatul în Spania. De la ”masa bogaților”, galacticii au fost înlăturați de FC Bayern.

Bavarezii s-au impus în tur, pe ”Santiago Bernabeu” cu 2-1, iar în retur, pe ”Allianz Arena”, echipa pregătită de Vincent Kompany a câștigat cu 4-3.

Perez l-a trimis la plimbare pe Arda Guler, apoi a ținut un monolog în vestiar: ”Pleacă, nu trebuie să asiști la ce va urma”

După meci, patronul lui Real Madrid, Florentino Perez, a coborât în vestiar, iar presa din străinătate a evidențiat că omul cu banii de pe ”Bernabeu” a ținut un discurs puternic în fața jucătorilor.

În afară de Arda Guler, pe care l-a trimis la plimbare. Turcul a fost cel mai bun jucător de la Real Madrid în meciul cu FC Bayern: ”Tu pleci, nu trebuie să asiști la ce va urma”, a spus Perez, potrivit Goal.

”Un an fără trofee e un eșec. Doi ani? E intolerabil. Vă mulțumesc pentru efortul de astăzi, dar acest sezon e de-a dreptul dezamăgitor.

Să joci pentru Real Madrid e un privilegiu, dar vine cu multe obligații. Mulți dintre voi nu le-ați îndeplinit. Hai măcar să terminăm campionatul cu demnitate”, a spus Perez.

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.