La șase luni după plecarea de la Liverpool, Jurgen Klopp a devenit director global al fotbalului la Red Bull. Recent, tot mai multe publicații europene au lansat zvonuri potrivit cărora germanul ar urma să revină în antrenorat, fie la Real Madrid, fie la naționala Germaniei.

Jurgen Klopp neagă zvonurile referitoare la Real Madrid și naționala Germaniei

Klopp a dezmințit însă zvonurile. Într-o conferință de presă la Magenta TV, la care va fi expert pe durata Cupei Mondiale din vară, germanul a ținut să clarifice situația sa.

În ceea ce privește posibilitatea de a prelua Real Madrid, Klopp a răspuns: "E bine că vorbim despre asta. Ce numești o știre? Când iei o foaie de hârtie și scrii ceva pe ea? Sau când chiar există ceva adevărat? Dacă m-a căutat vreodată Real Madrid? Nici măcar o dată de când sunt antrenor!".

Într-o notă ironică, Jurgen Klopp a adăugat: "Voi prelua Atletico Madrid, poate chiar în același timp. Scuze, Real, ar fi trebuit să mă sunații primii".

Klopp, care a transmis că nu se gândește pentru moment la părăsirea funcției de la Red Bull, a fost întrebat și dacă i-ar putea locul lui Julian Nagelsmann la naționala Germaniei în viitor.

"Nu mă gândesc la asta în acest moment. Nu se știe ce vor aduce următorii ani, dar nu am niciun plan în legătură cu asta", a mai spus Klopp, potrivit Goal.