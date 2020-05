Francesco Totti ar fi putut ajunge la Real Madrid. Motivul incredibil pentru care fostul star al Romei a refuzat oferta in ultimul moment

Totti a fost foarte aproape sa se transfere la Real Madrid in 2004.

Legenda Romei a recunoscut ca a fost tentat de o mutare in capitala Spaniei, insa a refuzat. Cei de la Real ii oferisera tot ce doarea, cu exceptia unui singur lucru.

"Sa zicem ca am fost tentat sa merg la Real, am fost convins in proportie de 80%. Roma nu imi facuse o oferta buna. Real Madrid ar fi platit multi bani, as fi avut un salariu gigantic. Imi oferisera totul, cu o singura exceptie, banderola de capitan", a spus Totti pentru liberoquotidiano.it.

In acele vremuri capitanul lui Real Madrid era legendarul Raul Gonzalez, iar "los blancos" nu ii putea indeplini dorinta lui Totti.

Mijlocasul a mai spus ca a ales cu inima si ca a luat decizia de a ramane pe Olimpico pentru fani si pentru club.

"Am ales cu inima. M-am gandit la fani, prieteni, familie. Faceam ceva diferit de ceea ce facusera intotdeauna alti jucatori. Multi au mers la Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen. Am ales sa raman si m-am simtit diferit. Am fost un jucator bun si de asemenea, unul special, pentru ca am jucat toata cariera mea la un singur club, a povestit italianul.

Totti este considerat cel mai reprezentativ jucator din istoria romanilor. In total a jucat 785 de meciul in tricoul Romei, a inscris 307 goluri si a oferit 143 de pase decisive.