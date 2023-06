Jucătorul de la Barcelona care se bucură de refuzul lui Messi, intrat în dizgrația lui Xavi: tensiuni la clubul catalan

"Mi-am dorit foarte mult să revin la Barca, eram foarte încântat să mă întorc. Dar, pe de altă parte, după ce am experimentat ceea ce am trăit (n.r. - în urmă cu doi ani, când a fost nevoit să plece la PSG), nu am vrut să trec din nou prin aceeaşi situaţie, să fiu nevoit să aştept să văd ce se va întâmpla. Nu am vrut să-mi las viitorul în mâinile altora. Cumva, am vrut să iau propria decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea", a declarat starul argentinian în cadrul unui amplu interviu acordat pentru publicația Mundo Deportivo.

Tensiuni la FC Barcelona, după ratarea transferului lui Lionel Messi



Anunțul transferului campionului mondial la Inter Miami nu a rămas fără ecou la gruparea catalană, mulți regretând decizia argentinianului.

Publicația El Nacional a dezvăluit că singurul jucător care a profitat de această situație este Ansu Fati, cel care intrase deja în dizgrația tehnicianului de la FC Barcelona.

Considerat viitorul star de pe Camp Nou, jucătorul de 20 de ani nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, accidentările suferite în ultimele luni trimițându-l pe banca de rezverve. Deși mai are contract până în 2027, Xavi ar vrea să scap de iberic, însă acesta este hotărât să rămână la echipă și să demonstreze că merită să fie printre titulari.

De când se află la FC Barcelona, Ansu Fati a adunat 118 meciuri în picioare pentru formația din La Liga, a reușit să marcheze 33 de goluri și a oferit 13 assist-uri pentru colegii săi, în aproximativ 5.000 de minute în echipamentul clubului catalan.