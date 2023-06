Superstarul argentinian a fost asociat cu mai multe cluburi de pe planetă în această perioadă, după ce și-a anunțat decizia de a pleca de la gruparea pariziană la finalul contractului. Al-Hilal, Barcelona și Inter Miami s-au „luptat” pentru semnătura sa, saudiții având o propunere ce depășea jumătate de miliard de euro, care însă a fost refuzată.

Messi și-a dorit să revină la FC Barcelona pentru a-și încheia cariera, însă situația financiară a clubului a îngreunat procesul, astfel că a ales varianta MLS. Jucătorul a susținut primul interviu în care și-a argumentat decizia de a semna cu gruparea americană.

Leo Messi a spus tot: ”Nu mă întorc la Barcelona, merg la Inter Miami”

„Îmi doream mult să pot să mă întorc, însă, pe de altă parte, după tot ce am trăit și modul în care am plecat, nu voiam să mă aflu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și să îmi las viitorul în mâinile altora, să fie decis în alt mod.

Am vrut să iau propria decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Dacă am auzit bine s-a zis că LaLiga a acceptat tot și că e totul ok pentru a mă întoarce, însă lipseau multe alte lucruri ce trebuiau rezolvate. Am auzit că trebuiau să vândă jucători sau să scadă salarii jucătorilor și sincer nu voiam să trec prin asta, nici să fiu responsabil de așa ceva. Am fost deja acuzat de multe lcururi care nu au fost adevărate în cariera mea la Barcelona și eram puțin obosit, nu voiam să trec prin astea”, a declarat Messi conform Mundo Deportivo.

Inter Miami este ultima în Major League Soccer, cu 15 puncte și 11 înfrângeri din 16 meciuri.

În acest sezon, Messi a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui PSG, cu 21 de goluri marcate și 20 de assist-uri în 41 de partide.

INTERVIUL COMPLET ACORDAT DE LEO MESSI

Cum se simte Messi?

Mă simt bine, liniștit că s-a încheiat sezonul. A fost un an atipic pentru că am jucat Mondialul la jumătatea lui, asta a făcut ca totul să fie diferit. Acum gândindu-mă la meciurile cu naționala și la vacanță.

Cu ce senzație îți închei aventura la PSG?

Cu sentimente mixte. Adevărul e că primul an a fost foarte dificil, am zis deja asta, din diferite motive. În al doilea an, primele șase luni m-am simțit foarte foarte bine, comod la club, în oraș cu familia. La mijloc a fost Mondialul, care cred că a marcat puțin toate echipele în general, a marcat puțin sezonul, cu o competiție atât de importantă la mijloc pentru prima dată. Cred că a condiționat mult sezonul. Mă așteptam să închei în alt mod, însă au fost doi ani care, în general, au fost dificili pentru mine, dar sunt în urmă acum.

Ți-a lipsit Barca?

Da, în mod clar îmi lipsea. Spuneam recent, adevărul e că aici a fost foarte dificil pentru mine în primul an, după plecare, după cum s-a desfășurat ottul. În mod clar îi urmăream, mă uitam la meciuri și întotdeauna îmi aminteam cum se simte să te afli aici.

Bănuiesc că te-ai bucurat ca fan atunci când au reușit să câștige titlul.

Da, normal. Am urmărit tot anul și îmi doream ca Barca să câștige, ca orice fan al echipei. Și în primul an de asemenea. Vorbesc mult cu Xavi, chiar și despre unele meciuri, după meci, de unele situații...Adevărul este că am vorbit mult de când a preluat el echipa. Și îl urmăream, în mod clar.

Și în legătură cu posibilitatea de a te întoarce, ai luat vreo decizie?

Atunci când a trebuit să plec LaLiga a acceptat să fiu înscris și în final nu s-a putut face asta. Mi-a fost teamă să nu se întâmple același lucru, a trebuit să vin într-un hotel din Paris, să stau aici mult timp cu familia mea, copiii mei au mers la școală când noi încă stăteam în hotel. Voiam să fiu stăpân pe propria decizie și de aceea nu s-a putut realiza revenirea mea la Baca. Mi-ar fi plăcut, dar nu s-a putut. Mă aflu într-un moment în care vreau să ies puțin din focul ăsta, să mă gândesc mai mult la familie. Cum spuneam recent, au fost doi ani în care la nivel familial era atât de rău că nu mă mai bucuram. Am avut luna aceea spectaculoasă pentru mine că am câștigat Mondialul, însă scoțând acea etapă a fost un moment dificil pentru mine. Vreau să mă bucur din nou de fotbal, să mă bucur cu familia, de copiii mei.

Dintre toate motivele care este cel care a cântărit?

Să pot să iau propria decizie și să nu trebuiască să aștept încă o dată, că se putea întâmpla ce s-a întâmplat deja. Așa cum am spus, după ce am reușit să obțin totul, mulțumită lui Dumnezeu și după ce am câștigat Mondialul pe care mi-l dorea mult, voiam să caut altceva, puțină liniște.

Ce spune familia ta? Mereu zburau la Barcelona când puteau...

Familia mea se entuziasma mult cu tot ceea ce auzeau, însă în același timp rămâneam cu picioarele pe pământ pentru că realitatea era că nu știam ce se poate întâmplat, dar în mod clar ei își doreau mult să ne întoarcem. Nu ne-am dorit niciodată să plecăm de aici, a fost extrem de dificil, însă mă și sprijină și este o decizie luată în familie, nu doar a mea. Sunt și fericiți de noua schimbar, dar și triști pentru că plecăm. La început le-a fost greu, dar acum sunt mai adaptați în Paris. Au prietenii lor la școală și îi doare să se separe de asta. Sunt deja mari. Mai ales Thiago, care înțelege situația și e fericit de ceea ce urmează.

De la club s-a spus că depindea de tine în proporție de 99% și Xavi a spus că e asul din mânecă, însă lipsea ceva pentru acea ofertă, cum ai trăit?

Am ascultat puțin din tot ce se spunea, ce ieșea, ce a spus Xavi...însă era puțin din ce am zis mai devreme. LaLiga și-a dat OK-ul însă nu e adevărat că decizia e a mea pentru că lipsesc multe lucruri și este lungă vara, nu vreau să mai trec prin așa ceva. Prefer să iau acea decizie înainte ca să termin cu toată tevatur și să mă liniștesc, să mă gândesc la vacanță și la viitorul meu, plănuind tot ce se poate.

Ai simțit presiune din cauza informațiilor ce veneau dinspre Barcelona?

Nu, pentru că erau foarte multe lucruri. Nu știu de unde apăreau, însă au fost multe filtrații și știri. Au fost ziariști care m-au transferat prin toate părțile. M-au confirmat în Arabia, în Barcelona era dat totul ca rezolvat și cealaltă zi schimbau versiunile. S-a vorbit mult, încercam să mă gândesc la ce știam și simțeam și să plec de aici, nu să mă focusez pe ce se zicea.

Cum ți-a afectat decizia ceea ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani când te-ai întors pentru a semna prelungirea și ai văzut că nu se poate, fiind nevoit să pleci din Barcelona cu familia?

A fost extrem de dur. Unul dintre motive a fost că nu am vrut să mai trec prin așa ceva. A fost o etapă extrem de urâtă. Ne-am iluzionat în fiecare an, să revin și să mă întorc la antrenamente, copiii să se întoarcă la școală și la rutina lor. Când eram pregătit să semnez de seara până dimineața nu s-a mai putut, mi s-a spus că nu e posibil și că trebuie să plec. A trebuit să încep să alerg și să îmi caut echipă, să iau o decizie pe grabă și să trecem prin asta a fost extrem de dur.