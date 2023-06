Înainte de anunțul clubului lui David Beckham, Leo Messi și-a anunțat decizia de a juca pentru Inter Miami într-un interviu acordat pentru spaniolii de la Mundo Deportivo.

Inter Miami l-a prezentat pe Leo Messi

Messi și-a dorit să revină la FC Barcelona pentru a-și încheia cariera, însă situația financiară a clubului a îngreunat procesul, astfel că a ales varianta MLS.

Inter Miami a ales o prezentare inedită. În absența lui Messi, aflat în Barcelona, americanii au ”cules” toate informațiile furnizate de cele mai renumite publicații din lume, care l-au dat, în repetate rânduri, ”ca și transferat” la Al-Hilal sau la Barcelona.

Inter Miami este ultima în Major League Soccer, cu 15 puncte și 11 înfrângeri din 16 meciuri.

În acest sezon, Messi a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui PSG, cu 21 de goluri marcate și 20 de assist-uri în 41 de partide.

Leo Messi a spus tot: ”Nu mă întorc la Barcelona, merg la Inter Miami”

„Îmi doream mult să pot să mă întorc, însă, pe de altă parte, după tot ce am trăit și modul în care am plecat, nu voiam să mă aflu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și să îmi las viitorul în mâinile altora, să fie decis în alt mod.

Am vrut să iau propria decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Dacă am auzit bine s-a zis că LaLiga a acceptat tot și că e totul ok pentru a mă întoarce, însă lipseau multe alte lucruri ce trebuiau rezolvate.

Am auzit că trebuiau să vândă jucători sau să scadă salarii jucătorilor și sincer nu voiam să trec prin asta, nici să fiu responsabil de așa ceva. Am fost deja acuzat de multe lcururi care nu au fost adevărate în cariera mea la Barcelona și eram puțin obosit, nu voiam să trec prin astea”, a declarat Messi conform Mundo Deportivo.