„Ai fi jucat gratis la Barcelona?” Răspunsul dat de Leo Messi 

Superstarul argentinian a fost în centrul atenției în ultimele zile, după despărțirea de Paris Saint-Germain. S-a scris că s-ar putea întoarce la FC Barcelona, la doi ani distanță de la momentul în care lumea fotbalului a fost cutremurată de anunțul neașteptat al plecării sale, venit chiar în ziua în care se pregătea să semneze prelungirea, dar și că a primit o ofertă de peste un miliard de euro din Arabia Saudită, valabilă pe trei ani.

În cazul Barcelonei s-a pus problema situației economice de la club. LaLiga a aprobat planul de viabilitate al catalanilor pentru următorii doi ani, iar presa iberică anunța că se pot începe negocierile cu Messi, care însă a decis să nu mai aștepte și să semneze cu Inter Miami.

Într-un interviu acordat miercuri seară campionul mondial și-a argumentat decizia, precizând că nu dorea să mai trăiască în același sentiment de incertitudine ca în momentul plecării, asta și pentru că existau șanse mari ca mutarea să nu se realizeze. În condițiile date, Messi a ales să plece în MLS, unde a fost deja anunțat la Inter Miami.

Ce a răspuns Leo Messi când a fost întrebat dacă ar fi jucat gratis la FC Barcelona

Zilele trecute s-a scris și că Leo Messi și-ar fi arătat disponibilitatea pentru a juca gratis la FC Barcelona, iar în interviul acordat miercuri seară pentru Mundo Deportivo acesta a fost întrebat despre aspectul precizat și a oferit un răspuns clar.

„Adevărul e că partea economică nu a fost niciodată o problemă pentru mine și nici un obstacol. Niciodată nu am ajuns acum să vorbim despre contract. S-a vorbit despre o propunere, însă nu a existat una formală, scrisă, semnată, pentru că nu a fost nimic și nu știam dacă se poate face sau nu. A existat intenția, însă nu puteam înainta cu nimic, nu am vorbit nici de bani. Dacă ar fi fost o chestiune de bani m-aș fi dus în Arabia sau în altă parte. Mi se păreau mulți bani și adevărul este că decizia are legătură cu alte lucruri, nu cu banii”, a declarat Leo Messi.

Leo Messi a fost promovat la prima echipă a Barcelonei în 2005, iar în 2021 a plecat la PSG din postura de jucător liber de contract, după ce contractul său a expirat.

Pe Camp Nou a scris istorie. A bifat 778 de partide în toate competițiile în tricoul blaugrana, pentru care a înscris de 672 de ori și a bifat 303 pase decisive.

A câștigat de zece ori titlul în La Liga, de patru ori Champions League, de șapte ori Cupa Spaniei și de opt ori Supercupa Spaniei în cei 16 ani petrecuți la Barcelona.