Neymar, la FC Barcelona? Xavi a oferit răspunsul

FC Barcelona și-a revendicat prima poziție cu 88 de puncte, la 10 diferență de ocupanta locului secund, Real Madrid. În consecință, echipa pregătită de Xavi Hernandez a înregistrat 28 de victorii, patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Neymar se află la Paris Saint-Germain din august 2017 și mai are contract cu formația pariziană până la finalul sezonului 2024/25. Brazilianul e cotat la 70 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate.

Xavi a fost întrebat despre o posibilă revenire a lui Neymar la FC Barcelona și a precizat că starul brazilian nu e o prioritate pentru gruparea catalană în perioada de mercată din această vară.

„Neymar? Teoretic, nu e în planurile noastre sportive. Îl apreciez enorm ca persoană, dar nu e o prioritate”, a spus Xavi, potrivit paginii de Twitter Barca Centre.

