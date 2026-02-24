Gigi Becali îi anunța plecarea, dar revine la FCSB: "Poate fi în lot cu UTA"

Superliga
FCSB primește și o veste bună înaintea ultimelor două meciuri din sezonul regulat.

FCSBMihai PopescuGigi BecaliMihai Stoica
Mihai Popescu revine la FCSB după doar 4 luni și jumătate de la accidentare

Cu șanse reduse de a prinde play-off-ul, având în vedere că nu depinde doar de rezultatele sale, FCSB se va putea baza din nou pe Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central care s-a recuperat după o accidentare gravă la genunchi.

La patru luni și jumătate după ce a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate în partida România - Austria 1-0, Mihai Popescu va putea fi în lot la duelul cu UTA Arad, programat duminică, a anunțat Mihai Stoica.

"Mihai Popescu este foarte bine și cred că poate fi și el în lot pentru meciul de duminică cu UTA", a spus Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, la Fanatik.

Pentru Mihai Popescu este o recuperare miraculoasă, având în vedere că o astfel de accidentare necesită de obicei cel puțin șase luni de pauză.

Gigi Becali îi spunea "la revedere" lui Mihai Popescu după accidentare

La momentul accidentării, în octombrie, Gigi Becali era convins că FCSB nu va mai conta pe Mihai Popescu și că fundașul central va fi nevoit să își găsească o altă echipă din vară, având în vedere că îi expiră contractul.

"La Mihai Popescu durează. Cred că 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el? Mai durează 5-6 luni până revine", spunea Gigi Becali,

Acum, nu numai că FCSB poate miza pe stoper în cel puțin încă 10 partide din acest sezon, dar Mihai Popescu ar putea primi și o propunere de prelungire a contractului, după cum a anunțat recent Mihai Stoica.

