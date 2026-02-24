Gigi Becali îi anunța plecarea, dar revine la FCSB: "Poate fi în lot cu UTA"

Mihai Popescu revine la FCSB după doar 4 luni și jumătate de la accidentare

Cu șanse reduse de a prinde play-off-ul, având în vedere că nu depinde doar de rezultatele sale, FCSB se va putea baza din nou pe Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central care s-a recuperat după o accidentare gravă la genunchi.

La patru luni și jumătate după ce a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate în partida România - Austria 1-0, Mihai Popescu va putea fi în lot la duelul cu UTA Arad, programat duminică, a anunțat Mihai Stoica.

"Mihai Popescu este foarte bine și cred că poate fi și el în lot pentru meciul de duminică cu UTA", a spus Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, la Fanatik.

Pentru Mihai Popescu este o recuperare miraculoasă, având în vedere că o astfel de accidentare necesită de obicei cel puțin șase luni de pauză.