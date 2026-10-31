Deși Barcelona era văzută drept mare favorită la victorie, Real Madrid s-a impus în El Clasico, scor 1-2. Primul gol al duelului a fost unul norocos, Mbappe profitând de o respingere neinspirată a lui Martin.

Jose Mourinho, într-o nouă controversă după El Clasico

Catalanii au dat semne de revenire în actul secund, când Pedri l-a angajat perfect pe Raphinha, iar brazilianul nu a „iertat” din interiorul careului. În ciuda presingului făcut de elevii lui Hansi Flick, Real Madrid a fost cea care a marcat ultimul gol, Mbappe trimițând în poarta goală, după ce Camavinga a trecut ușor de Cubarsi.

La câteva zile după El Clasico, Jose Mourinho a fost implicat într-o nouă controversă. În mediul online a apărut un videoclip de pe tunelul stadionului „Camp Nou”. Deși inițial nu părea nimic neobișnuit, antrenorul a fost găsit într-o ipostază ciudată.

În timp ce reporterița Sandra Diaz de la DAZN vorbea despre partidă, Jose Mourinho a fost surprins în momentul în care s-a uitat la fundul acesteia. Comentariile nu au întârziat să apară, iar mișcarea feministă din Spania a criticat cele făcute de „The Special One”.

Sandra Diaz este o reporteriță apreciată în Spania, realizând sute de interviuri cu personalități precum Ronaldo Nazario, Ivan Rakitic sau Pedro. Rămâne de văzut dacă Federația Spaniolă îl va sancționa pe tehnicianul lui Real Madrid.