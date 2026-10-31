Fraudă cu pariuri la Balonul de Aur! France Football a demarat o anchetă, iar poliția franceză a fost implicată

Harry Kane a fost marele câștigător al galei de luni seară de la Londra. Atacantul lui Bayern Munchen a ridicat cel mai important trofeu individual din fotbal după ce i-a depășit la voturi pe Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri și Lionel Messi.

Ulterior, s-a descoperit o fraudă de sute de mii de euro legată de pariuri. O serie de pariuri suspecte este investigată de France Football și de poliția franceză. Concret, mai multe conturi de pe Polymarket, o platformă americană de pariuri care se bazează pe criptomonede, au pariat peste 264 de mii de dolari pentru rezultatele de la Balonul de Aur.

12 utilizatori au pariat sume mari de bani pe ordinea exactă a primilor cinci clasați la gala de luni seară din Londra. Ce a ridicat semne mari de întrebare cu privire la aceste pariuri au fost modul în care au fost plasate, dar și acuratețea lor. Cele 12 conturi au fost create între 1 și 20 octombrie, chiar în preajma galei, iar șapte dintre cele 12 conturi nu mai plasaseră niciun alt tip de pariu, în timp ce șase au plasat primele pariuri la doar câteva minute după ce au fost create.

Publicația Upside din Franța a investigat aceste pariuri suspecte și a reușit să descopere identitatea unei persoane aflate în spatele unuia dintre conturi, care nu a fost, însă, făcută publică. Rămâne de văzut dacă persoana în cauză se află și în spatele celorlalte conturi. Până atunci, Upside a trimis rezultatele investigației la France Football, care a alertat autoritățile.

Sunt semne de întrebare cu privire la motivul pentru care utilizatorii nu și-au împărțit sumele investite în pariuri între mai multe scenarii posibile. De altfel, s-a descoperit că un utilizator a cumpărat contracte în valoare de 37 de cenți pe victoria lui Harry Kane, contracte pe care le-a vândut ulterior, când valoarea acestora a crescut la 67 de cenți. Platforma Polymarket se bazează pe un sistem atipic. Fiecare parior cumpără ”contracte”. Practic, în cazul de față, persoana respectivă a cumpărat o miză pe victoria lui Harry Kane la Balonul de Aur. Fiecare contract valora 37 de cenți. Astfel, într-un scenariu ipotetic în care ar fi cumpărat 1.000 de contracte, fiecare la prețul de 37 de cenți, ar fi plătit 370 de dolari, dar ar fi încasat 670 de dolari, când valoarea unui contract a ajuns la 67 de cenți.

Apoi, sumele câștigate au fost reinvestite pentru plasarea unor pariuri pentru fiecare poziție a clasamentului de la Balonul de Aur. În sistemul Polymarket, nu trebuie așteptate rezultatele pentru a intra în posesia banilor. Totul depinde de felul în care valoarea contractelor se modifică. Din acest motiv, sunt șanse destul de mari ca rezultatele de la Balonul de Aur să fi ajuns la pariori înainte de gală.

France Football susține că doar câteva persoane cunoșteau rezultatele voturilor. Pascal Ferre, fostul redactor-șef de la France Footbal declara în urmă cu câteva zile: ”Cum păstrăm secretă identitatea câștigătorului? Cred că un secret bine păstrat este unul împărtășit unui număr cât mai mic de persoane”.