Jose Mourinho, elogii pentru jucătorul care l-a „ținut în buzunar” pe Lamine Yamal în El Clasico: „Treabă excelentă”

Deși Barcelona era văzută drept mare favorită la victorie, Real Madrid s-a impus în El Clasico, scor 1-2. Primul gol al duelului a fost unul norocos, Mbappe profitând de o respingere neinspirată a lui Martin.

Jose Mourinho, elogii pentru Marc Cucurella

Catalanii au dat semne de revenire în actul secund, când Pedri l-a angajat perfect pe Raphinha, iar brazilianul nu a „iertat” din interiorul careului. În ciuda presingului făcut de elevii lui Hansi Flick, Real Madrid a fost cea care a marcat ultimul gol, Mbappe trimițând în poarta goală, după ce Camavinga a trecut ușor de Cubarsi.

Redus la tăcere în timpul El Clasico, elanul lui Lamine Yamal a fost ţinut în frâu de Marc Cucurella, care a avut un rol esenţial în victoria formaţiei Real Madrid (1-2). Jose Mourinho nu a ratat ocazia de a-şi felicita jucătorul, lăudând în acelaşi timp şi starul Barcelonei.

A fost o săptămână dificilă pentru fenomenul Lamine Yamal, candidat declarat la câştigarea Balonului de Aur, a cărui decernare are loc luni, 26 octombrie. Mai întâi, acesta a fost pus în dificultate de Lucas Hernandez şi a pierdut în faţa lui PSG în Liga Campionilor, iar apoi tânărul star al fotbalului mondial a avut parte de o experienţă similară în Clásico, meciul anului din Spania, în care nu a reuşit deloc să influenţeze desfăşurarea jocului.

Unul dintre motive a fost, fără îndoială, Marc Cucurella, care a jucat extrem de agresiv din primul până în ultimul minut al partidei. Transferat în vara aceasta, fundaşul stânga al naţionalei Spaniei a impresionat prin energia debordantă şi prin capacitatea sa de a-l ţine în frâu pe unul dintre cei mai buni dribleuri ai planetei, dacă nu chiar pe cel mai bun.

„A făcut o treabă excelentă”, a declarat Jose Mourinho în cadrul conferinţei de presă, el fiind cel care îşi pregătise jucătorul pentru acest duel. „Carreras a jucat în ultimul meci şi astfel i-a permis lui Cucu să fie în formă”, a precizat acesta.