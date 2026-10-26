Jose Mourinho, elogii pentru jucătorul care l-a „ținut în buzunar” pe Lamine Yamal în El Clasico: „Treabă excelentă”

Jose Mourinho, elogii pentru jucătorul care l-a „ținut în buzunar” pe Lamine Yamal în El Clasico: „Treabă excelentă” La Liga
SPORT.RO
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Jose Mourinho și-a lăudat un elev după Barcelona - Real Madrid 1-2.

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Jose MourinhoMarc CucurellaLamine YamalReal MadridBarcelona
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Deși Barcelona era văzută drept mare favorită la victorie, Real Madrid s-a impus în El Clasico, scor 1-2. Primul gol al duelului a fost unul norocos, Mbappe profitând de o respingere neinspirată a lui Martin.

Jose Mourinho, elogii pentru Marc Cucurella

Catalanii au dat semne de revenire în actul secund, când Pedri l-a angajat perfect pe Raphinha, iar brazilianul nu a „iertat” din interiorul careului. În ciuda presingului făcut de elevii lui Hansi Flick, Real Madrid a fost cea care a marcat ultimul gol, Mbappe trimițând în poarta goală, după ce Camavinga a trecut ușor de Cubarsi.

Redus la tăcere în timpul El Clasico, elanul lui Lamine Yamal a fost ţinut în frâu de Marc Cucurella, care a avut un rol esenţial în victoria formaţiei Real Madrid (1-2). Jose Mourinho nu a ratat ocazia de a-şi felicita jucătorul, lăudând în acelaşi timp şi starul Barcelonei.

A fost o săptămână dificilă pentru fenomenul Lamine Yamal, candidat declarat la câştigarea Balonului de Aur, a cărui decernare are loc luni, 26 octombrie. Mai întâi, acesta a fost pus în dificultate de Lucas Hernandez şi a pierdut în faţa lui PSG în Liga Campionilor, iar apoi tânărul star al fotbalului mondial a avut parte de o experienţă similară în Clásico, meciul anului din Spania, în care nu a reuşit deloc să influenţeze desfăşurarea jocului.

Unul dintre motive a fost, fără îndoială, Marc Cucurella, care a jucat extrem de agresiv din primul până în ultimul minut al partidei. Transferat în vara aceasta, fundaşul stânga al naţionalei Spaniei a impresionat prin energia debordantă şi prin capacitatea sa de a-l ţine în frâu pe unul dintre cei mai buni dribleuri ai planetei, dacă nu chiar pe cel mai bun.

„A făcut o treabă excelentă”, a declarat Jose Mourinho în cadrul conferinţei de presă, el fiind cel care îşi pregătise jucătorul pentru acest duel. „Carreras a jucat în ultimul meci şi astfel i-a permis lui Cucu să fie în formă”, a precizat acesta.

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Însă Lamine Yamal rămâne un pericol permanent pentru adversari. Chiar şi atunci când pare complet anihilat, el demonstrează că poate accelera şi schimba ritmul jocului. A arătat acest lucru în partida cu PSG, când a înscris golul care a relansat meciul, după ce fusese foarte discret până atunci.

În confruntarea cu Real Madrid, a atins mingea mai des şi şi-a creat mai multe ocazii, precum accelerarea sa din minutul 77 sau demarcarea în viteză din minutul 48, când l-a obligat pe Huijsen să intervină decisiv, revenind în spatele apărării.

Iar acest lucru nu a trecut neobservat de antrenorul lui Real Madrid: „Spun întotdeauna că îmi dau seama de calitatea jucătorilor abia atunci când îi văd în faţa mea”, a explicat tehnicianul portughez.

„De la zece metri distanţă, pot să percep întreaga calitate a jucătorilor. El (Yamal) este foarte bun, foarte greu de înfruntat şi, pe lângă talent, are şi inteligenţă. A încercat totul”, a spus Mourinho, lăudându-l pe tânărul fotbalist.

În opinia lui Mourinho, „acesta este cel mai dificil meci pe care Cucu a trebuit să-l dispute împotriva unui jucător de un asemenea calibru”.

news.ro

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