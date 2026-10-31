Ce lovitură! Vestea primită de Daniel Bîrligea după ce a înscris primele goluri la Frosinone

Ce lovitură! Vestea primită de Daniel Bîrligea după ce a înscris primele goluri la Frosinone Stranieri
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost trimis de la FCSB sub formă de împrumut în Serie A, la Frosinone.

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daniel birligeastranieriSerie AItaliaFrosinone
Din articol

În a noua rundă din primul eșalon al Italiei, Frosinone a spulberat-o cu 5-1 pe Lecce, iar printre marcatori s-a numărat și internaționalul român Daniel Bîrligea cu o ”dublă”.

El a înscris în minutul 72, modificând tabela de marcaj la 4-0 în favoarea lui Frosinone, dar și în minutul 90+4, înainte de fluierul de final al confruntării.

Ce lovitură! Vestea primită de Daniel Bîrligea după ce a înscris primele goluri la Frosinone

Vineri seară, la o zi după ce s-a terminat etapa intermediară din Italia, Serie A a publicat și echipa rundei, iar Daniel Bîrligea și-a făcut loc în trioul ofensiv, lângă colegul Kvernadze și Noslin de la SS Lazio.

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Nota lui Daniel Bîrligea după ce i-a dat pe spate pe italieni cu o ”dublă” în Frosinone - Lecce

După meci, portalul de specialitate FlashScore l-a notat pe Daniel Bîrligea cu 8.6 pentru maniera în care a evoluat. Românul a fost trimis în luptă pe teren în minutul 70, înlocuindu-l pe Antonio Raimondo. 

Asta înseamnă că lui Bîrligea i-a trebuit doar două minute să marcheze în Frosinone - Lecce.

Nota sa de 8.6 a fost peste media echipei, 7.6. Conform sursei mai sus menționată, omul meciului a fost Giorgi Kvernadze, care a bifat două pase decisive la Frosinone.

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