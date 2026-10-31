În a noua rundă din primul eșalon al Italiei, Frosinone a spulberat-o cu 5-1 pe Lecce, iar printre marcatori s-a numărat și internaționalul român Daniel Bîrligea cu o ”dublă”.

El a înscris în minutul 72, modificând tabela de marcaj la 4-0 în favoarea lui Frosinone, dar și în minutul 90+4, înainte de fluierul de final al confruntării.

Ce lovitură! Vestea primită de Daniel Bîrligea după ce a înscris primele goluri la Frosinone

Vineri seară, la o zi după ce s-a terminat etapa intermediară din Italia, Serie A a publicat și echipa rundei, iar Daniel Bîrligea și-a făcut loc în trioul ofensiv, lângă colegul Kvernadze și Noslin de la SS Lazio.