Victor Angelescu anunță că Rapid a trecut peste eșecul cu FCSB și propune un jucător la echipa națională

Victor Angelescu anunță că Rapid a trecut peste eșecul cu FCSB și propune un jucător la echipa națională Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Rapid a învins-o pe teren propriu pe Csikszereda, scor 2-0, în partida care a deschis etapa cu numărul 14 din Superliga. Golurile trupei din Giulești au fost marcate de Dina Grameni și Alexandru Dobre.

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În urma acestui rezultat împotriva ultimei clasate din campionat, formația bucureșteană a egalat-o la puncte pe Dinamo, echipă aflată pe primul loc înaintea duelului direct cu UTA Arad. Pentru giuleșteni urmează deplasarea de la Ovidiu, contra celor de la Farul Constanța, în ultima etapă a turului din sezonul regular.

Președintele și acționarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, a analizat evoluția jucătorilor săi după succesul obținut în Giulești.

„În prima repriză cam toţi am intrat mai greu. Am avut două ocazii mari de fructificat, cea a lui Bubanja e uriaşă. După au avut şi ei ocazii. În a doua repriză am intrat mai bine, mi-a plăcut cum au intrat jucătorii, iar cel puţin Petrila a intrat foarte bine. Cred că e meritată victoria, că am avut multe ocazii, posesie, iar rezultatul e normal. Mi-ar fi plăcut să ne facem meciul mai uşor şi să marcăm din prima repriză, dar e victorie, e bine, iar cu Farul va fi foarte greu. Fizic şi psihic îl văd la antrenamente pe Andrei Şucu, dar contează diferenţa dintre antrenament şi meci, că e altă intensitate. Unui jucător tânăr cu doar 50 de minute îi trebuie acomodare”, a spus Victor Angelescu, potrivit PrimaSport.

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Dina Grameni, propus la națională

Angelescu l-a lăudat pe mijlocașului Dina Grameni, fotbalist crescut de Farul Constanța, care a deschis scorul contra ciucanilor.

„Cred că am depăşit momentul cu FCSB, că la două, trei meciuri după nu trebuie să ne mai gândim. Cred că vom arăta bine cu Farul. Se face prea mult caz pentru o înfrângere, că e adevărat că am prins o zi proastă, dar avem şi alte echipe la care să fim concentraţi. Grameni are un sezon foarte bun, arată bine şi a avut realizări în meciuri. E unul dintre cei mai importanţi oameni de la mijloc, el şi Vulturar, care sper să revină. Mă bucur pentru Grameni, că poate fi în vederile echipei naţionale, poate fi un jucător important şi sunt mulţumit de randamentul lui”, a transmis oficialul Rapidului.

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