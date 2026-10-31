Victor Angelescu anunță că Rapid a trecut peste eșecul cu FCSB și propune un jucător la echipa națională

În urma acestui rezultat împotriva ultimei clasate din campionat, formația bucureșteană a egalat-o la puncte pe Dinamo, echipă aflată pe primul loc înaintea duelului direct cu UTA Arad. Pentru giuleșteni urmează deplasarea de la Ovidiu, contra celor de la Farul Constanța, în ultima etapă a turului din sezonul regular.

Președintele și acționarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, a analizat evoluția jucătorilor săi după succesul obținut în Giulești.

„În prima repriză cam toţi am intrat mai greu. Am avut două ocazii mari de fructificat, cea a lui Bubanja e uriaşă. După au avut şi ei ocazii. În a doua repriză am intrat mai bine, mi-a plăcut cum au intrat jucătorii, iar cel puţin Petrila a intrat foarte bine. Cred că e meritată victoria, că am avut multe ocazii, posesie, iar rezultatul e normal. Mi-ar fi plăcut să ne facem meciul mai uşor şi să marcăm din prima repriză, dar e victorie, e bine, iar cu Farul va fi foarte greu. Fizic şi psihic îl văd la antrenamente pe Andrei Şucu, dar contează diferenţa dintre antrenament şi meci, că e altă intensitate. Unui jucător tânăr cu doar 50 de minute îi trebuie acomodare”, a spus Victor Angelescu, potrivit PrimaSport.