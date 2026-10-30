GALERIE FOTO Decizia anunțată de organizatorii Transylvania Open despre Sorana Cîrstea, campioana din 2026

Decizia anunțată de organizatorii Transylvania Open despre Sorana Cîrstea, campioana din 2026 Tenis
Marcu Czentye
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Organizatorii turneului de la Cluj-Napoca au luat o decizie nouă.

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Sorana CirsteaTransylvania Open 2026Tenis WTAWTA Cluj-Napoca
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Oficialii Openului Transilvaniei au anunțat că vor instaura o nouă tradiție în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca care și-a consumat primele șase ediții.

Începând cu ediția 2027, programată în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie, afișul turneului o va avea în prim-plan pe câștigătoarea ediției precedente.

Sorana Cîrstea va fi „vedeta” Transylvania Open 2027 și în cazul în care nu va juca

În acest caz, spre bucuria fanilor tenisului din România, Sorana Cîrstea va domina afișele și posterele prin care turneul Transylvania Open va fi promovat în țară și în străinătate.

Campioană la Cluj-Napoca, la 35 de ani și 10 luni, Cîrstea și-a obținut acest privilegiu în cea mai incontestabilă manieră: nu a pierdut niciun set în drumul spre trofeu, a avut partide în care a servit până la 14 ași, a eliminat campioana en-titre, Anastasia Potapova, după care, în finală, i-a lăsat doar două game-uri unei campioane de Grand Slam, Emma Răducanu, într-un ultim act câștigat cu 6-0, 6-2.

Într-o formă spectaculoasă, Cîrstea și-a trecut în palmares, în mod palpabil, una dintre marile dorințe pe care le avea în carieră: să câștige un titlu WTA în țară.

Sorana Cîrstea

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Cîrstea, cea mai bună săptămână din carieră, în România

În direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO, Sorana Cîrstea și-a semnat cea mai bună săptămână a carierei, în tenis, iar discursul de campioană a fost pe măsură, la ceremonia de premiere după finala cu Emma Răducanu.

„În primul rând, vreau să îi mulțumesc Simonei pentru acest premiu. E un vis împlinit să primesc această cupă de la ea,” a punctat Sorana Cîrstea, la un an și trei zile de la momentul retragerii Simonei Halep din tenis, derulat tot în Openul Transilvaniei, și care a marcat o îmbrățișare simbolică între cele mai bune jucătoare ale celei mai bune generații din istoria tenisului feminin românesc.

Cîrstea a trăit la Cluj „cea mai frumoasă săptămână din viața sa”

Întorcându-se către publicul clujean, Sorana Cîrstea a continuat, spunând: „Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții. Sprijinul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână.

Joc tenis de la 4 de ani, iar tenis profesionist, de douăzeci de ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. Cu fiecare emoție, cu fiecare încurajare, cu fiecare îmbrățișare primită mi-am creat amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc din inimă,” a declarat Sorana Cîrstea, în discursul de campioană, ținut în Arena BT din Cluj-Napoca.

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