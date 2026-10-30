Oficialii Openului Transilvaniei au anunțat că vor instaura o nouă tradiție în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca care și-a consumat primele șase ediții.

Începând cu ediția 2027, programată în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie, afișul turneului o va avea în prim-plan pe câștigătoarea ediției precedente.

Sorana Cîrstea va fi „vedeta” Transylvania Open 2027 și în cazul în care nu va juca

În acest caz, spre bucuria fanilor tenisului din România, Sorana Cîrstea va domina afișele și posterele prin care turneul Transylvania Open va fi promovat în țară și în străinătate.

Campioană la Cluj-Napoca, la 35 de ani și 10 luni, Cîrstea și-a obținut acest privilegiu în cea mai incontestabilă manieră: nu a pierdut niciun set în drumul spre trofeu, a avut partide în care a servit până la 14 ași, a eliminat campioana en-titre, Anastasia Potapova, după care, în finală, i-a lăsat doar două game-uri unei campioane de Grand Slam, Emma Răducanu, într-un ultim act câștigat cu 6-0, 6-2.

Într-o formă spectaculoasă, Cîrstea și-a trecut în palmares, în mod palpabil, una dintre marile dorințe pe care le avea în carieră: să câștige un titlu WTA în țară.

