Jose Mourinho, dat pe spate de un fotbalist de la Real Madrid: „Este chiar mai bun decât credeam”

„The Special One” a dezvăluit că Eder Militao (28 de ani) i-a demonstrat la antrenamente că este mult mai bun chiar decât se aștepta.

Jose Mourinho, impresionat la Real Madrid de Eder Militao

Fundașul central se va întoarce pe teren peste câteva săptămâni pentru a nu risca o nouă accidentare, fiind un fotbalist cu probleme medicale serioase de-a lungul timpului.

„Am știut mereu că Eder Militao este un jucător bun, dar văzându-l la antrenamente, îmi dau seama că este chiar mai bun decât credeam.

Dacă nu i-ai cunoaște istoricul medical și problemele, l-ai trimite în teren chiar mâine (n.r.- la meciul de azi cu Villarreal). Glumesc zilnic cu el și cu terapeuții, întrebându-l: «Joci?»

Mourinho, despre Militao: „Mai are nevoie de câteva săptămâni”

Dar nu, nu va fi disponibil mâine, nu va fi disponibil la Roma și nici pentru următorul meci de campionat, cel cu Sevilla...

Mai are nevoie de câteva săptămâni, deoarece istoricul său medical este destul de complex și trebuie să fim puțin precauți”, a declarat Jose Mourinho, citat de Madrid Zone, la conferința de presă premergătoare partidei Real Madrid - Villarreal de astăzi.