Jose Mourinho a găsit dirijorul de la mijlocul terenului! Real Madrid pregătește o ofertă fabuloasă

Jose Mourinho a găsit dirijorul de la mijlocul terenului! Real Madrid pregătește o ofertă fabuloasă La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid mai vrea să se întărească pentru La Liga și Liga Campionilor.

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Real Madrid vrea să se întărească și în pauza de iarnă pentru sezonul actual, 2026-2027, iar Jose Mourinho analizează mai multe variante de fotbaliști care pot crește nivelul vestiarului. Astfel, un nume apărut în prim-plan, despre care se discută că ar putea face pasul în capitala Spaniei, este Scott McTominay!

Scott McTominay, dorit de Real Madrid. Mijlocașul evoluează la Napoli

Scoțianul este un caz special la Napoli! Vrea să rămână pe Stadio Diego Armando Maradona până în 2030, dar tratativele de reînnoire a contractului scadent în iunie 2028 au fost momentan sistate. Motivul este că agentul Colin Murdock a cerut mărirea salariului până la 9 milioane de euro pe an, o sumă considerată mult prea mare de oficialii clubului italian.

În acest moment, scoțianul primește o remunerație anuală de 5.5 milioane de euro plus bonusuri, iar Jose Mourinho a aflat de acest blocaj. Astfel, Real Madrid ar încerca, în iarnă, să forțeze o mutare de proporții, mai ales că McTominay are parte de evoluții foarte bune în Serie A, la Napoli.

Real Madrid și Jose Mourinho îl vor pe Scott McTominay, cu evoluții excelente în Serie A, la Napoli

De când joacă la Napoli, a adunat 82 de partide, 27 de goluri și 10 pase decisive! În cazul în care Real Madrid va face o ofertă clară, se așteaptă ca suma să treacă peste 50 de milioane de euro, mai ales că el a plecat de la Manchester United, în 2024, pentru 30.5 milioane de euro.

Scott McTominay (29 de ani) a mai jucat la Manchester United (2017-2024), fiind cumpărat de Napoli cu 30.5 milioane de euro, în august 2024. Are 73 de selecții și 15 goluri pentru naționala Scoției, cu care a participat la Euro 2020, Euro 2024 și CM 2026.

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