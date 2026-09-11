Derby-ul local de pe Santiago Bernabeu este programat să se desfășoare mâine, începând cu ora 22:00.

Jose Mourinho, scut în jurul lui Vinicius

Antrenorul „Los Blancos” a discutat, printre altele, despre situația lui Vinicius. Starul brazilian este huiduit constant în deplasările madrilenilor și uneori și de propriii fani atunci când evoluțiile sale nu îi conving.

Jose Mourinho s-a poziționat categoric în favoarea starului său. A spus că Vinicius este atacat tocmai din cauza faptului că a avut mari realizări și le-a amintit fanilor că este aproape „imbatabil” atunci când este susținut de tot stadionul.

„Există un proverb similar în portugheză. Arunci cu pietre doar în pomii care dau roade. Ce a făcut Vinicius aici? Câte Ligi ale Campionilor a câștigat? Câte goluri a marcat? Câte victorii a decis?

Vinicius muncește mai mult ca niciodată. În această eră bazată pe date, este foarte aproape de viteza sa maximă. Și-a doborât recordurile în acest sezon, inclusiv la recuperări de minge...

(n.r.- Cum te simți când Vinicius este huiduit?) Nici măcar nu vreau să-mi dau cu părerea. Nu este vorba de a critica sau de a da opinii. Nu sunt nimeni ca să-mi dau măcar o opinie. Sunt întristat pentru că sunt foarte exigent cu mine însumi.

Zilele trecute am citit o declarație de la Huijsen, în care spunea că sunt o pacoste, că sunt mereu prin preajmă. Și este adevărat, sunt foarte exigent. A fi exigent înseamnă a da tot ce ai de oferit. Îl respect pe jucătorul care dă totul.

Mourinho: „Mă întristează, dar nu vreau să evaluez sau să critic”

Vinicius a vrut să joace, a vrut să ajute, a jucat ca într-o echipă, a jucat cu respect pentru insignă. Acest tip de jucător mă are mereu alături. Nu înseamnă că va juca mereu, dar înseamnă că mă va avea mereu lângă el.

Mă întristează, dar nu vreau să evaluez sau să critic. Dar din experiența mea, nu doar la Real Madrid, când există unitate între echipă și stadion, Vinicius este... nu vreau să spun imbatabil, ci aproape imbatabil.

Încă dețin recordul mondial pentru meciuri acasă fără înfrângere în ligile de top, șase sau șapte ani fără să pierzi... nu știu. Dar când lucrezi în echipă cu stadionul, ești imbatabil. Fiecare stadion, la un moment dat, are însă dreptul să reacționeze”, a declarat Jose Mourinho, citat de Marca.