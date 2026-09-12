Fotbalistul lui Real Madrid a ieșit în față și a spus clar ce crede despre Jose Mourinho

Fotbalistul lui Real Madrid a ieșit în față și a spus clar ce crede despre Jose Mourinho Fotbal extern
SPORT.RO
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Unul dintre jucătorii lui Real Madrid a vorbit despre relația sa cu Jose Mourinho.

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Real MadridJose Mourinhola ligaAS RomaDean Huijsen
Din articol

Real Madrid are un start de sezon aproape perfect sub comanda lui Jose Mourinho de sezon cu patru victorii și o înfrângere în toate competițiile.

„Los Blancos” au debutat cu victorie într-un meci tare cu Inter din Champions League, scor 2-1.

Dean Huijsen l-a lăudat pe Jose Mourinho: „Am fost norocos”

Dean Huijsen este unul dintre jucătorii care au renăscut sub comanda lui Jose Mourinho. După ce sezonul trecut a avut mai multe evoluții sub nivelul așteptărilor, în această stagiune pare să fie unul dintre liderii din apărarea lui Real Madrid.

Huijsen a luat pentru prima oară contact cu Mourinho pe vremea când era jucătorul lui AS Roman și a dezvăluit că în acea perioadă din cariera a crescut foarte mult.

„Am fost norocos să-l întâlnesc pe Mourinho la AS Roma, mi-a oferit șansa să intru în fotbalul de cel mai înalt nivel. 

Îi voi fi mereu recunoscător lui Mourinho pentru asta. Faptul că suntem din nou împreună acum face totul și mai frumos, sper să fie bine pentru amândoi”, a declarat Dean Huijsen.

  • Jose mourinho
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Jose Mourinho și Cristi Chivu / Foto UEFA
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Jose Mourinho, scut în jurul lui Vinicius

Antrenorul „Los Blancos” a discutat, printre altele, despre situația lui Vinicius. Starul brazilian este huiduit constant în deplasările madrilenilor și uneori și de propriii fani atunci când evoluțiile sale nu îi conving.

Jose Mourinho s-a poziționat categoric în favoarea starului său. A spus că Vinicius este atacat tocmai din cauza faptului că a avut mari realizări și le-a amintit fanilor că este aproape „imbatabil” atunci când este susținut de tot stadionul. 

„Există un proverb similar în portugheză. Arunci cu pietre doar în pomii care dau roade. Ce a făcut Vinicius aici? Câte Ligi ale Campionilor a câștigat? Câte goluri a marcat? Câte victorii a decis? 

Vinicius muncește mai mult ca niciodată. În această eră bazată pe date, este foarte aproape de viteza sa maximă. Și-a doborât recordurile în acest sezon, inclusiv la recuperări de minge...

(n.r.- Cum te simți când Vinicius este huiduit?) Nici măcar nu vreau să-mi dau cu părerea. Nu este vorba de a critica sau de a da opinii. Nu sunt nimeni ca să-mi dau măcar o opinie. Sunt întristat pentru că sunt foarte exigent cu mine însumi. 

Zilele trecute am citit o declarație de la Huijsen, în care spunea că sunt o pacoste, că sunt mereu prin preajmă. Și este adevărat, sunt foarte exigent. A fi exigent înseamnă a da tot ce ai de oferit. Îl respect pe jucătorul care dă totul.

Mourinho: „Mă întristează, dar nu vreau să evaluez sau să critic” 

Vinicius a vrut să joace, a vrut să ajute, a jucat ca într-o echipă, a jucat cu respect pentru insignă. Acest tip de jucător mă are mereu alături. Nu înseamnă că va juca mereu, dar înseamnă că mă va avea mereu lângă el. 

Mă întristează, dar nu vreau să evaluez sau să critic. Dar din experiența mea, nu doar la Real Madrid, când există unitate între echipă și stadion, Vinicius este... nu vreau să spun imbatabil, ci aproape imbatabil. 

Încă dețin recordul mondial pentru meciuri acasă fără înfrângere în ligile de top, șase sau șapte ani fără să pierzi... nu știu. Dar când lucrezi în echipă cu stadionul, ești imbatabil. Fiecare stadion, la un moment dat, are însă dreptul să reacționeze”, a declarat Jose Mourinho, citat de Marca

  • 380 de meciuri, 129 de goluri și 102 pase decisive a adunat Vinicius la Real Madrid, alături de care a câștigat 14 trofee, printre care două Champions League și trei La Liga. 
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