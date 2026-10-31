Federico Valverde (28 de ani) joacă la Real Madrid de aproape zece ani. În 2016, clubul de pe ”Bernabeu” l-a transferat de la Penarol pentru cinci milioane de euro.

Federico Valverde este dorit de Liverpool! Real Madrid cere 100 de milioane de euro

Sud-americanul este unul dintre cei mai vechi și importanți jucători din lotul lui Real Madrid, dar ar putea prinde un transfer în Premier League, la Liverpool, acolo unde dorit de Andoni Iraola.

Real Madrid nu ar vrea să renunțe la serviciile lui Valverde, dar dacă va veni o ofertă pentru o sumă bună, atunci propunerea va fi analizată de conducerea clubului. Concret, Liverpool va trebui să plătească peste 100 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Valverde, notează Fichajes.net.

În perioada petrecută la Real Madrid, Federico Valverde a evoluat în 385 de meciuri, reușind să marcheze 42 de goluri și 46 de assist-uri. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 90 de milioane de euro.

Cotat la 45.000.000 de euro, Jacobo Ramon poate reveni pe Bernabeu pentru mai puțin de nouă milioane

Formația pregătită de Jose Mourinho vrea să îl readucă pe Santiago Bernabeu pe Jacobo Ramon (21 de ani), fundașul central cedat la Como în vara anului 2025.

Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, madrilenii intenționează să activeze clauza de răscumpărare a fotbalistului spaniol. Real Madrid a păstrat 50% din drepturile economice ale acestuia după transferul la Como, pentru care italienii au plătit 2,5 milioane de euro.

Clauza de răscumpărare este evaluată la nouă milioane de euro, însă Real Madrid ar putea obține revenirea fundașului pentru o sumă chiar mai mică, în urma unor negocieri cu formația italiană.