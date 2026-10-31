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Gala Balonului de Aur a avut loc luni, 26 octombrie. Decernarea trofeelor s-a petrecut în premieră în afara Franței, de această dată, o dată cu aniversarea a 70 de ani de la prima distincție, ținându-se la Londra.

Jose Mourinho, scut în jurul lui Kylian Mbappe

Harry Kane a obținut prima poziție în ierarhia trofeului. Poziția secundă s-a aflat Kylian Mbappe, iar podiumul a fost completat de către talentatul Lamine Yamal.

Multe voci din spațiul public i-ar fi acordat, deși nu are trofee cucerite, distincția lui Kylian Mbappe. Francezul a avut un sezon excelent la Real Madrid, iar la Campionatul Mondial a impresionat în tricoul Franței.

Despre clasarea finală a vorbit și Jose Mourinho. „The Special One” susține că Balonul de Aur nu este atât de importantă, în condițiile în care Mbappe este unul, francezul fiind golgheterul all-time de la Campionatul Mondial, cu 22 de goluri în tot atâtea meciuri jucate.

„Mbappe este Mbappe, el este unic. Avem Balonul de Aur în fiecare an... dar cel mai BUN jucător din istoria Cupei Mondiale este unul singur”, a declarat Jose Mourinho, citat de Fabrizio Romano.