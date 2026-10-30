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Real Madrid trece prin schimbări importante de lot în ultimele perioade de transferuri, iar un alt nume care poate părăsi gruparea din La Liga, conform presei iberice, este Brahim Diaz (27 de ani), extremă dreapta născută la Malaga, dar care are și cetățenie a statului Maroc.

Din ianuarie 2019 la Real Madrid, Diaz poate pleca în această iarnă! Brahim Diaz nu este un element central în planurile lui Jose Mourinho la Real Madrid, iar internaționalul marocan și-a instruit impresarii să accepte discuțiile cu alte cluburi, pentru un transfer în următoarea perioadă de mercato. În pole position pentru transferul său se află Fenernahce.

Real Madrid și Brahim Diaz, final de colaborare! Transferul urmează să fie anunțat

În acest sezon a jucat doar șase meciuri (patru în La Liga și două în Liga Campionilor) și a oferit două pase decisive pentru Real Madrid, dar nu este mulțumit de situația sa din mandatul lui Jose Mourinho și vrea să-și încerce șansa în altă parte.

Brahim Abdelkader Diaz (27 de ani) este născut la Malaga din tată marocan și mama spaniolă. A fost junior la academiilor cluburilor Malaga și Manchester City, iar la nivel de seniori a jucat pentru Manchester City (2016,-2019), AC Milan (2020-2023 / împrumutat) și Real Madrid (2019-2020, 2023-2026).

Are selecții pentru naționalele Spaniei (U17, U19, U21 și seniori), dar a decis să joace pentru Maroc, începând din martie 2024.

Brahim Diaz a venit la Real Madrid de la Manchester City

În CV-ul său cu trofee figurează Premier League (2017-2018), EFL Cup (2017-2018), FA Community Shield (2018), La Liga (2019-2020, 2023-2024), Supercopa de Espana (2024), UEFA Champions League (2023-2024), UEFA Super Cup (2024), FIFA Intercontinental Cup (2024), Serie A (2021-2022), o finală de Euro U17 (2016), Africa Cup of Nations (2025), Africa Cup of Nations Golden Boot (2025) și includerea în Africa Cup of Nations Team of the Tournament (2025). Poate juca ca extremă dreapta, mijlocaș ofensiv și extremă stânga și este cotat la 35 de milioane de euro.