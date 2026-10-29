Se pregătește un supertransfer pe axa Real Madrid - Liverpool!

Trent Alexander-Arnold ar putea reveni la Liverpool la doar un an și jumătate după plecarea de pe Anfield. Englezii analizează posibilitatea de a-l readuce pe fundașul dreapta în această iarnă, sub formă de împrumut, scrie Cadena SER.

Real Madrid l-a transferat pe internaționalul englez în vara anului 2025, pentru aproximativ 10 milioane de euro, cu o lună înainte de expirarea contractului său. Madrilenii au dorit să îl aibă în lot pentru Campionatul Mondial al Cluburilor.

Doar salariul ar pune bețe în roate

Ajuns pe Santiago Bernabeu cu statut de vedetă, fundașul de 28 de ani nu a reușit să confirme așteptările. Sub comanda lui Jose Mourinho, englezul a pierdut teren, iar Federico Valverde a fost preferat pe postul de fundaș dreapta. Denzel Dumfries reprezintă o altă variantă pentru această poziție.