Joan Laporta, detalii noi despre viitorul lui Dembele pe Camp Nou. Președintele catalanilor a făcut anunțul

Oficialii Barcelonei vor ca fotbalistul francez să rămână pe Camp Nou, în ciuda faptului că jucătorul a refuzat propunerile inițiale, nemulțumit de partea financiară, considerând că merită mai mult.

Președintele clubului catalan a oferit detalii noi despre situația contractuală a starului francez, explicând că există o ofertă făcută pentru acesta, însă un răspuns final nu este preconizat mai devreme de sfârșitul sezonului.

"Vrea să stea, dar este tentat de alte opțiuni care oferă variante pe care ei ar putea să le considere mai bune decât ale noastre. Oferta a fost făcută de ceva vreme, dar au cerut să răspundă la finalul sezonului. Ne-ar plăcea să avem un răspuns mai devreme, dar nu îi putem forța. Este o relație ok cu toți. A venit și Aubameyang cu care este bun prieten. Sper să rămână", a declarat Joan Laporta.

Viitorul lui Dembele la FC Barcelona, incert

Unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria catalanilor, adus în 2017 pe 105 milioane de euro, e gata să plece în vară, gratis, după cinci ani în care rezultatele în tricoul catalanilor au fost departe de așteptări.

Catalanii au încercat să îl vândă în iarnă, însă Ousmane Dembele s-a opus vehement mutării, preferând să rămână până la finalul contractului pentru a-și încasa toți bani, iar apoi să plece, fără ca clubul să obțină vreun beneficiu de pe urma sa.

Într-un interviu acordat celor de la Mundo Deportivo, Aubameyang a dezvăluit că i-a spus lui Dembele să rămână pe Camp Nou.

"Adevărul estă că mi-a trimis un mesaj pentru a afla dacă voi veni sau nu la Barcelona și eu nu am vrut să îl deranjez pentru că și el avea situația lui, dar am vorbit puțin.

Să joc din nou cu el este ceva extrem de special, pentru că am avut un an incredibil la Dortmund și este un jucător incredibil. Ousmane este unul dintre cei mai buni jucători cu mingea și ca atacant este incredibil. Sincer să fiu, sunt foarte fericit că este aici și când am ajuns i-am spus: 'Trebuie să rămâi, frate!'.

Nu știu dacă există speranțe să își schimbe părerea, dar ce pot spune este că totul este posibil în viață", a declarat Aubameyang.