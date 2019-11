DE NEOPRIT! Messi si-a stabilit deja obiectivele pentru 2020! Urmareste RECORDURILE lui Pele 

Leo Messi are stabilite obiectivele pentru anul urmator in materie de recorduri.

Argentinianul a terminat anul in forta cu nationala, dupa ultimele doua rezultate. A adus victoria in "Super Clasicul" impotriva rivalei, Brazilia, 1-0 si a marcat golul salvator in meciul cu Uruguay, incheiat 2-2, iar prestatiile sale au fost spectaculoase, dupa cum scrie presa internationala.

Pentru anul 2020, Messi deja are stabilite doua recorduri pe care sa le bata, ambele apartinand legendei braziliene, Pele.

Golgheterul all-time al nationalelor sud-americane

Cu golurile inscrise in meciurile cu Brazilia si Uruguay, Messi a ajuns la 70 de goluri pentru nationala Argentinei si ramane la 7 goluri distanta de "Rege". Pele este golgheterul maxim al nationalelor sud-americane, cu 77 de goluri.

Golgheterul maxim al unui singur club

Pele a inscris 643 de goluri la Santos, inainte sa plece la Cosmos din MLS. Leo Messi are in prezent 612 goluri pentru Barcelona, la 31 distanta de recordul lui Pele.