VIDEO IREAL! Messi a UMILIT 8 jucatori uruguayeni intr-o singura faza!

Argentina si Uruguay au remizat 2-2, luni seara, intr-un meci amical disputat la Tel Aviv.

Messi a marcat golul egalizator din penalty, in prelungirile partidei, insa nu a fost singura faza cand a fost in centrul atentiei. In minutul 22, starul argentinian a reusit driblinguri incredibile si a scos din joc nu mai putin de 8 jucatori uruguayeni!

Celelalte goluri ale meciului au fost inscrise de Aguero (min.63), Cavani (min. 34) si Suarez (min. 68)