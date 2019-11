Diferenta COLOSALA dintre Messi si Ronaldo! Statistica incredibila a golurilor celor doi pentru echipele nationale

Din articol Lista golurilor si echipelor din TOP 50 impotriva carora au marcat Messi si Ronaldo

Messi a ajuns la golul cu numarul 70 pentru nationala Argentinei.

Duelul la distanta dintre Cristiano Ronaldo si Messi continua. Portughezul a inscris 29% din cele 99 de goluri pe care le are la nationala Portugaliei impotriva nationalelor care se afla in TOP 50 FIFA, in timp ce restul de 71% au fost inscrise impotriva unor nationale net inferioare.

De cealalta parte, Lionel Messi a inscris 82% din golurile sale impotriva echipelor aflate in TOP 50 FIFA.

In cazul golurilor marcate impotriva celor mai bune 10 nationale din lume, cotate de FIFA, argentinianul sta mult mai bine, cu un procentaj de 26.09%, in timp ce Cristiano Ronaldo a inscris doar 8.08% din goluri impotriva celor mai puternice nationale.

International goals: ???????? Cristiano Ronaldo - 99

???????? Lionel Messi - 69 % of goals scored against nations currently inside the top 10 FIFA's World rankings ???????? Cristiano Ronaldo - 8.08%

???????? Lionel Messi - 26.09% pic.twitter.com/Zora4KpTPB — Coral (@Coral) November 18, 2019

Lista golurilor si echipelor din TOP 50 impotriva carora au marcat Messi si Ronaldo

Lionel Messi - 70 goluri

5 - Brazilia, Paraguay, Uruguay

4 - Venezuela, Ecuador

3 - Columbia, Chile, Elvetia, Bolivia, Nigeria, Mexic, Panama, Haiti, Guatemala

2 - Spania, Croatia, Algeria, Hong Kong, Nicaragua

1 - Franta, Germania, Portugalia, Peru, Iran, Statele Unite, Slovenia, Albania, Bosnia, Serbia

Cristiano Ronaldo - 99 goluri

7 - Lituania

5 - Andorra, Armenia, Letonia, Luxemburg, Suedia

4 - Estonia, Insulele Feroe, Ungaria, Olanda

3 - Belgia, Danemarca, Irlanda de Nord, Rusia, Spania, Elvetia

2 - Azerbaidjan, Bosnia, Camerun, Cipru, Cehia, Egipt, Kazakhstan, Arabia Saudita

1 - Argentina, Croatia, Ecuador, Finlanda, Ghana, Grecia, Islanda, Iran, Maroc, Noua Zeelanda, Coreea de Nord, Panama, Polonia, Serbia, Slovacia, Ucraina, Tara Galilor