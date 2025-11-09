Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) este acum pe primul loc în Italia, după ce a reușit s-o bată și pe Lazio și să obțină a opta victorie din acest sezon.



Lautaro Martinez a fost cel care a deschis scorul în minutul trei, iar în partea secundă Ange-Yoan Bonny a dus scorul la 2-0 și a pus la adăpost cele trei puncte pentru ”nerazzurri”.



Cristi Chivu, nota 7 după Inter - Lazio 2-0



Antrenorul lui Inter Milano a fost atent analizat de jurnaliștii italieni după meciul câștigat de echipa sa. Publicația italiană Eurosport a lăudat jocul echipei de pe ”Meazza” și l-a notat pe Chivu cu 7 după această partidă.



”A opta victorie în campionat pentru un Inter solid. Au jucat ca o echipă grozavă în prima repriză, cu pressing și o mulțime de ocazii. Au controlat repriza secundă și au consolidat rezultatul. Merită primul loc în fața celor de la Roma”, a scris publicația mai sus menționată.



În urma acestui rezultat, Inter Milano a ajuns la 24 de puncte și este pe primul loc, la egalitate cu AS Roma, dar cu un golaveraj net superior după 11 runde. De partea cealaltă, Lazio a rămas pe locul nouă și se distanțează de locurile pentru cupele europene.



În următoarea rundă, Inter va juca derby-ul cu AC Milan din postura de echipă gazdă, iar Lazio va primi vizita celor de la Lecce.



Luca Toni a văzut ce a făcut Cristi Chivu la Inter și a reacționat imediat



Fostul goleador este de părere că tehnicianul nu trebuie criticat pentru sincopele izolate, ci, dimpotrivă, merită apreciat pentru cum gestionează grupul.



„Chivu a fost criticat pentru acel meci, dar nu a fost vina lui. Au jucat rezervele. Iar dacă ești rezervă la Inter în Liga Campionilor, nu trebuie să aștepți stimulente de la antrenor, motivația trebuie să vină din tine. Nu este vina lui Chivu, ci a celor care au intrat pe teren și nu au dat tot”, a spus Toni pentru DAZN.

